Telefonlar virüs saçıyor

Balıkesir'in Bandırma ilçesinde mobil cihaz servisi sahibi Bülent Kaplan, Türkiye'de görülen korona virüse karşı gündelik hayatta sıkça kullanılan telefon, tablet, bilgisayar gibi cihazların düzenli olarak temizlenmesi uyarısında bulundu.

Tüm dünyada olduğu gibi ülkemizde de yeni tip korona virüs salgınına karşı önlemler üst seviyeye çıkarken, uzmanlar da günlük hayatta insanları yapmaları gerekenler konusunda uyarıyor. Günlük yaşamda en fazla temas halinde bulunulan cihazların başında ise akıllı telefonlar ve tabletler geliyor. Uzun yıllardır mobil cihaz servisi işleten Bülent Kaplan, korona virüsü tehdidine karşı, “Korona virüs tehdidine karşı telefon ve tabletlerimizi evlerde profesyonel anlamda temizlememiz çok zor. Temizlik için çok hassas cihazlar, örneğin mikroskop, tek kullanımlık sentetik bezler gerekiyor. Evde temizliği nasıl yapabiliriz dersek eğer alkolü fazla içeren kolonyalı mendillerimizle yapabiliriz. Islak veya sabunlu bir bezle yapmayalım, çünkü cihazın kulaklığına, ses açma-kapama tuşuna, şarj yerine zarar verebilir. Daha çok alkol içeren bezlerle yaparsak daha tedbirli olur. Mümkünse telefonlarımızı elden ele gezdirmeyelim. Çocuklarımız ağladıklarında susması için veriyoruz. Bu sure zarfında yapmayalım. Kendi tedbirimizi alalım. Bu aralar telefonlarımızı maksimum değil de minimum kullanmamız gerekiyor. Her şeyden önce sağlığımız önemlidir. Uzmanlarımızın dediği gibi günde 300 kez bakıyoruz, bu sayıyı minimum değerlere düşürmemiz gerekiyor. Son olarak devletimiz gerekli tedbirleri alıyor ama bizler de kendi tedbirimizi almamız gerekiyor. Telefonlarımızı az kullanalım, mümkün mertebe evimizde kalalım” dedi.