Tellioğlu; “bizim köylümüz en iyisini hak ediyor”

Kahvehane ziyaretlerinde vatandaşın taleplerini dinleyen Tellioğlu; “Biz bu göreve hizmet için talip olduk bizim köylümüz en iyisini hak ediyor” dedi.

Millet İttifakı Cumhuriyet Halk Partisi Karesi Belediye Başkan Adayı Levent Tellioğlu seçim çalışmaları kapsamında 3 kırsal mahalleyi gezdi. İlk olarak Ovacık'a giden Levent Tellioğlu buradaki sıkıntıları dinledi. İçme suyu ve yol sorununu dile getiren Ovacık sakinlerinin taleplerini not eden Tellioğlu el birliğiyle sorunlarını çözeceklerini söyledi. Tellioğlu'nun 2.durağı Beyköy oldu. Burada kahvehanede vatandaşlarla sohbet eden Tellioğlu son olarak Kabakdere'de de vatandaşın isteklerini ve sıkıntıları hakkında bilgi aldı.

Millet İttifakı Cumhuriyet Halk Partisi Karesi Belediye Başkan Adayı Levent Tellioğlu ziyaretlerde yaptığı konuşmada; “Biz bu göreve hizmet etmek için talip olduk. İnşallah hep beraber el birliğiyle yapabileceğimiz ne varsa yapacağız. Bütün imkânları seferber edeceğiz. Kırsal mahallerimizin genel sorunu olan içme suyu sorununu da Ovacık'ta ki yol sorununu da çözeceğiz. Bizim köylümüz en iyisini hak ediyor” şeklinde konuştu.