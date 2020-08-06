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Tellioğlu dualarla uğurlandı

Tellioğlu Şirketler Grubunun dün vefat eden Yönetim Kurulu Başkanı, işadamı Hüseyin Tellioğlu Zağnos Paşa Camii’nde kılınan öğle namazının ardından Başçeşme Mezarlığında toprağa verildi.

Tellioğlu Şirketler Grubunun dün vefat eden Yönetim Kurulu Başkanı, işadamı Hüseyin Tellioğlu Zağnos Paşa Camii'nde kılınan öğle namazının ardından Başçeşme Mezarlığında toprağa verildi.


Tedavi gördüğü hastanede vefat eden Balıkesir iş dünyasının tanınmış isimlerinden, hayırsever sanayici Hüseyin Tellioğlu toprağa verildi. 91 yaşında hayatını kaybeden Tellioğlu'nun cenaze töreni Zağnos Paşa Camii'nde yapıldı. Tellioğlu'nun çocukları Servet, Bülent, Levent Tellioğlu ve Demet Yavuz taziyeleri kabul etti.


Cenaze törenine Vali Hasan Şıldak, Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı Yücel Yılmaz, CHP Milletvekili Op. Dr. Fikret Şahin, Karesi Belediye Başkanı Dinçer Orkan, Ak Parti İl Başkanı Ekrem Başaran, CHP İl Başkanı Serkan Sarı, Ticaret Odası Yönetim Kurulu Başkanı Rahmi Kula, Sanayi Odası Yönetim Kurulu Başkanı Hasan Ali Eğinloğlu, iş, siyaset dünyasının temsilcileri ve çok sayıda vatandaş katıldı. Kılınan cenaze namazının ardından Hüseyin Tellioğlu'nun cenazesi Başçeşme Mezarlığı'nda toprağa verildi.

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