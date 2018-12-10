Tellioğlu; “Önce memleket, sonra siyaset”

CHP Karesi İlçe Başkanlığı'nda yapılan basın toplantısında konuşan Cumhuriyet Halk Partisi Karesi Belediye Başkan Adayı Levent Tellioğlu vaatlerde bulunmak yerine seçildiği taktirde Atatürk'ün gösterdiği yoldan, ilke ve inkılaplarına bağlı kalarak imkanları sonuna kadar zorlayacağını belirtti.

Açıklamasına kendisini tanıtarak başlayan Levent Tellioğlu; “Kasım 1965 Balıkesir doğumluyum. Sahra ve Demir adında 2 evladım var. 1985-1987 yılları arasında askerliğimi yaptıktan sonra aile şirketimizde çalışmaya başladım. Sanayici olarak 30 yıl aileme ve kentime gururla hizmet ettikten sonra geçen yıl temmuz ayında ayrılıp, kendi şirketimi kurdum. Şu anda kümeslerimde damızlık ve broiler tavuk yetiştiriciliği kuluçka işletmemde de etlik civciv üretimi yapıyorum” dedi.

Siyasette vaat vermenin gelenek olduğunu belirten Cumhuriyet Halk Partisi Karesi Belediye Başkan Adayı Levent Tellioğlu seçildiği taktirde Atatürk'ün gösterdiği yoldan, ilke ve inkılaplarına bağlı kalarak imkanları sonuna kadar zorlayacağını ifade etti. Levent Tellioğlu açıklamasında şu ifadelere yer verdi; “Siyasetin geleneğidir vaatler vermek sözler vermek. Bana göre, söz verdiğim zaman tutmak zorundayım yapamadığım zaman altında ezilmekten korkuyorum bunun için vaatlerde bulunmak istemiyorum. Kısmet olur seçilirsem ulu önderimiz Atatürk'ün gösterdiği yoldan, ilke ve inkılaplarına bağlı kalarak elimdeki imkânları sonuna kadar zorlayacağım, halkımızın en iyi hizmeti almasını sağlamaya çalışacağım. Bunun sözünü veriyorum. Onun dışında bir vaatte bulunmakta istemiyorum. Geçtiğimiz dönemlerde görev yapan tüm belediye başkanlarımız ellerinden gelen çabayı gösterip, kendi fikirleri ve vizyonları çerçevesinde bizler için hizmet üretti. Kendilerine teşekkür ediyorum. Kısmet olur ise, bende çıtayı daha yukarıya taşımaya çalışacağım. Karşılıklı olarak tüm halkımızın dünya görüşüne ve yaşam tarzına saygı gösterip bu çerçevede , 27'si merkez 43'ü kırsal olmak üzere toplam 70 mahallemiz ve yaklaşık 180.000 hemşehrimizle birlikte memleketimizin menfaati için çalışacağız. Bugün dünya insan hakları günü. Tüm toplumumuzun hakkettiği haklarını elde edebilmesini diliyorum. Ekonomi kısmına gelince Organize sanayi bölgemiz, yapılan girişimler sonucunda gelişiyor. Ülkemizin önde gelen kuruluşları ciddi yatırımlar yapıyor. Bundan gurur duyuyoruz. Fakat kentimizin sosyal hayatını canlandırmak zorundayız. Kentimize sanat merkezi, yeşil alan, sosyal alanlar kazandırmalıyız. Balıkesir merkezinde yeşil alan oranı yüzde 2,7 biz bunu arttırmak zorundayız. Balıkesir Musiki Derneğinde 10 yıldır başkanlık yapıyorum. Toplumun gelişebilmesi için sanat çok önemli. Bu konuda da sanat ve kültür merkezlerini arttırmalıyız. Önümüzdeki günlerde Karesi Belediye Başkanımız Sayın Yücel Yılmaz'ı ziyaret edip, Karesi Belediyemiz ile ilgili bilgi almak istiyorum. Keza merkez ve kırsal mahalle muhtarlarımızla buluşup fikir teatisinde bulunacağız. Ben sözlerimi bitirirken iki şeye dikkat çekmek istiyorum. Sen ben değil, biz olacağız diye düşünüyorum. Kendime göre de şöyle bir slogan belirledim. “Önce memleket, sonra siyaset” dedim. Hepinize teşekkür ediyorum”