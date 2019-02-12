Tellioğlu Şamlı'da vatandaşla buluştu

Kahvehanede vatandaşlarla sohbet eden Tellioğlu; “Köylerimizdeki sorunların çözümü için sonuna kadar mücadele edeceğime sizlere söz veriyorum” dedi.

Millet İttifakı Cumhuriyet Halk Partisi Karesi Belediye Başkan Adayı Levent Tellioğlu Şamlı ziyaretinde yaptığı konuşmada Şamlı'nın sorunlarını bildiğini belirtirken göreve gelmesi halinde tüm sorunları çözmek için mücadele edeceğine söz verdi.

Millet İttifakı Cumhuriyet Halk Partisi Karesi Belediye Başkan Adayı Levent Tellioğlu konuşmasında şu ifadelere yer verdi; “Uzun yıllar boyunca Balıkesir'e iş adamı olarak hizmet ettim. Şimdi yeni göreve talip olduk. Vatandaşlarımız olarak sizlerde beni bu göreve layık görürseniz Şamlı için en iyisini yapmaya gayret edeceğiz. Mahalle Meclisi projemizle sizlerden talepleri çok kısa sürede alıp en hızlı şekilde çözüm üreteceğiz. Köylümüz cefakar insanlar bu yüzden bunu en çok sizler hak ediyorsunuz. Bu konuda gerekeni yapacağıma söz veriyorum. Belediyenin kaynaklarını en iyi şekilde kullanacağız. Hizmeti adaletli şekilde dağıtacağız. Şamlı'nın sorunlarını araştırdık sizlerden de dinledik. Tüm kırsal mahallelerde olduğu gibi burada da altyapı sorunu var. Bunun yanında Pazar yerinin üstünün kapatılması konusunda talep olduğunu biliyoruz. Ayrıca eski düğün salonunun olduğu yerin düzenlenip yanına da bir yemekhane yapılması ve Şamlı'daki derelerin ıslah edilmesi gibi sorunları not ettik. Aynı zamanda Hayvan kesimi konusunda bu civara bir kesimhane ihtiyacı var. Tüm bunları göreve geldiğimizde hayata geçireceğiz ve Şamlı'yı vatandaşlarımız için daha yaşanabilir yer haline getireceğiz. Köylerimizdeki sorunların çözümü için sonuna kadar mücadele edeceğime sizlere söz veriyorum. İnşallah 1 Nisan sabahı halkımız bu göreve bizi layık görürse ben de sizlerle beraber olacağıma söz veriyorum”