TEMA 100 öğrenciye doğa eğitimi verdi

Balıkesir'in Bandırma İlçesinde çocuklarda ve gençlerde merak uyandıran; TÜBİTAK'ın “Bandırma'da Bilim Var” Projesine TEMA Vakfı Bandırma destek verdi.

TEMA Vakfı Bandırma Sorumluluğu 100 e yakın çocuğa doğa eğitimi verdiği organizasyonda, Bandırma'da bir ilki gerçekleştirdi. TEMA Vakfı sunumlarını gerçekleştiren İlçe Sorumlusu Burak Uğur, İlçe Sorumlu Yardımcıları Yener Ok ve Dr. Cem Akdağ katılan öğrencilere doğa hassasiyeti ve çevre bilinci oluşturucu sunumlar aktardılar. Projeye katılan öğrencilerin son derece keyif alarak aldıkları eğitimler, genç yaşta çevre bilinci oluşturmayı hedefledi.