TEMA Vakfı Bandırma'da faaliyetlerine başladı

Türkiye genelinde doğal varlıkları korumak için çalışan gönüllü derneklerden olan TEMA, Balıkesir'in Bandırma ilçesinde Ziraat Mühendisi Burak Uğur Başkanlığında yapılandı.

TEMA Vakfı Bandırma İlçe Sorumluluğu görevine Ziraat Mühendisi Burak Uğur getirildi. Başta toprak olmak üzere tüm doğal varlıkları korumak için çalışan TEMA Vakfı'nı temsil etmenin büyük bir sorumluluk olduğunu belirten Uğur “Bugün ülke genelinde 800 bini aşkın gönüllüsü, TEMA Vakfı'nın her zaman en büyük gücü olmuştur. Bandırma'da doğal varlıklarını ve sürdürülebilir yaşamı korumak üzere gönüllü ekibimle birlikte var gücümüzle çalışacağız" dedi.

TEMA Vakfı Bandırma İlçe Sorumlusu olarak ekip çalışmasıyla güzel işler gerçekleştireceklerinin altını çizen Başkan Burak Uğur, "Toprağı bereketli, havası temiz, dereleri çağlayan; yaşanabilir bir gelecek için çalışmalar gerçekleştireceğiz. Bu kapsamda doğal varlıkların korunması için kamuoyunu bilinçlendirme çalışmaları yürütecek; verimli tarım topraklarının, su varlıklarının, mera ve orman alanlarının korunması için çalışacağız. Ekolojik okuryazar bireylerin yetişmesi için okullar ve gönüllü öğretmenlerle iş birliği gerçekleştirerek TEMA Vakfı'nın ücretsiz doğa eğitimlerini toplumun tüm kesimlerine yaygınlaştıracağız" diye konuştu