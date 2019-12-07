TEMA'dan sıfır atık eğitimi

Balıkesir'in Bandırma ilçesinde TEMA Vakfı tarafından öğrencilere Sıfır Atık Eğitimi verildi.

TEMA Vakfı Bandırma İlçe Başkanlığı, Genç Tema Topluluğu ve Bandırma Belediyesi önderliğinde Bandırma Esnaf Sanatkarları Ortaokulu'nda Sıfır Atık Eğitimi verildi. Bandırma Esnaf Sanatkarları Ortaokulu 7. Sınıf öğrencilerine yönelik düzenlenen eğitimde öğrencilere Sıfır Atık bilinci aşılanmaya çalışıldı. Evlerinde, okulda, sokakta ve her yerde atık oluşturmadan, temiz bir çevre nasıl sağlanır konusunda eğitim verildi. Öğrencilerinde aktif katıldığı ve konu hakkında küçük oyunlar oynadıkları bu etkinlikten öğrencilerin çok mutlu ayrıldıkları gözlendi.

Eğitim hakkında bilgi veren TEMA Vakfı Bandırma İlçe Başkanı Burak Uğur; “Sıfır Atık eğitimleri konusunda Millî Eğitim Bakanlığı ve TEMA Vakfı arasında bir protokol var. Bu protokole dayanarak çocuklarımıza sıfır atık ve temiz çevre konusunda eğitimler vermeye başladık. Bu eğitimlerin ilkini Bandırma Esnaf Sanatkarları Ortaokulunda gerçekleştiriyoruz. Amacımız küçük yaşta doğru çevre bilincini oluşturmayı sağlamak. Bu konuda ki eğitimlerimiz hızla devam edecek” dedi.

Eğitimin koordinasyonunu üstlenen Genç TEMA Topluluğu Başkanı Burak Temiz ise “Öğrenci arkadaşlarımız ile beraber bu organizasyonu yapmaktan mutluluk duyuyoruz. Elimizden geldiğince bu eğitimlere Bandırma'da devam edeceğiz” şeklinde konuştu.