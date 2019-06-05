Temiz bir Kazdağları için çağrıda bulundular

Balıkesir'in Edremit ilçesinde Dünya Çevre Günü ve Çevre Haftası dolayısı ile Edremit Belediyesi ve Kazdağı Gezginleri Derneği tarafından Kazdağları'nda gönüllülerin katılımı ile denize akan çay ve dere havzalarında temizlik yapıldı.

5 Haziran Dünya Çevre Günü nedeniyle farkındalık oluşturmak, çevre bilincini aşılamak ve çevre kirliliğine dikkat çekmek amacıyla Edremit Belediyesi ve Kazdağı Gezginleri Derneği (KAGEZ) işbirliğinde yapılan etkinlik Kazdağları'nın kırsal Mehmet Alan Mahallesi'nde gerçekleştirildi. Yürüyüş grupları ile gönüllülerin katıldığı etkinlikte Edremit Belediye Başkanı Selman Hasan Arslan, Belediye Meclis Üyeleri Neriman Çelik ve Hasan Ülger'de vatandaşlarla birlikte temizlik yaptı. Kazdağları eteklerinde denize ulaşan dere ve çay temizliği projesinin ilk ayağında çöp atılan piknik kamp yapılan bölgeler başta olmak üzere Köy yeri altı mevkii, Tekne Göl ve Tüccarın Çeşme mevkiinde kapsamlı bir temizlik yapıldı.

Temizlik sonrası Mehmet Alan Mahallesi Kültür Merkezi bahçesinde pilav ayran ikramı yapıldı.

Edremit Belediye Başkanı Selman Hasan Arslan, yaptığı konuşmada “Daha temiz ve yaşanabilir bir Edremit ve Kazdağları için üzerimize düşen ne ise yerine getireceğiz. Bugün hayata geçirdiğimiz çalışmanın sürekliliği ve kalıcı hale gelebilmesi için gönüllü olmak isteyen tüm yol arkadaşlarımıza da kapımızın sonuna kadar açık olduğunu belirtmek istiyorum. KAGEZ Derneği'ne, çevre gönüllülerine ve Mehmet Alanlı yurttaşlarımıza tekrar çok teşekkür ediyorum” dedi.

Kazdağı Gezginleri Derneği Başkanı Hıdır Bal, her hafta Kazdağları'nın değişik yürüyüş düzenlediklerini ve tüm güzelliklerini yakından tanıma fırsatı yakaladıklarını belirterek “Bu güzellikleri korumak, sahip çıkmak hepimizin görevi olmalı. Kazdağları'nın doğal güzelliklerini keşfederken insan eli ile oluşan kirlilikleri görmek hepimizi çok üzüyor. Bugün Çevre Günü nedeniyle farkındalık oluşturmak ve bir mesaj verebilmek adına bu etkinliği düzenledik. Bizlere destek veren Edremit Belediyesi'ne ve bugün aramızda olan Başkanımız Selman Hasan Arslan'a çok teşekkür ediyorum” dedi.

Mehmet Alan Mahallesi Muhtarı Nergis Aldemir, köy çevresinde çok sayıda işletme ve günü birlik kullanım alanı bulunduğunu belirtti, “Herkesi bu güzellikleri yakından tanımaya köyümüze ve Kazdağlarına davet ediyorum. Kazdağları hepimizin. Ancak temiz ve zarar vermeden kullanmak bizlerin elinde. Bu güzellikleri gelecek kuşaklara aktarmak için daha duyarlı davranmalıyız” dedi.