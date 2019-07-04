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Temizlik işçileri uyardı “Yerlere sigara izmariti atmayın”

Burhaniye ilçesinde, Hürriyet Caddesinde çalışan temizlik görevlisi Çetin Bilir, yerlere sigara izmariti atılmamasını istedi.

Hürriyet Caddesinin temizliğinin kendisinden sorulduğunu anlatan Bilir, işini severek yaptığını söyledi.


İlçenin merkezinde yer alan Hürriyet caddesinde saat 16.00 ile 24.00 arası görev yaptığını anlatan 51 yaşında 2 çocuk ve 3 torun sahibi Çetin Bilir, vatandaşlardan duyarlılık beklediğini söyledi. Sigara tiryakilerinden yerlere sigara izmarit atmamalarını isteyen Bilir, “Geçtiğimiz yıllarda da bu işi yaptım. Şimdi de İş-Kur'dan bu işe alındım. İşimi severek yapıyorum. Sigara tiryakilerinden duyarlılık bekliyorum. Sigara izmaritlerini yere değil çöp kutularına atsınlar” dedi.

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