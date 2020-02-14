İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Terör propagandası yapan 3 şüpheli yakalandı

Balıkesir’de sosyal medya üzerinden terör örgütü PKK/KCK propagandası 3 şüpheli gözaltına alındı.

Balıkesir'de sosyal medya üzerinden terör örgütü PKK/KCK propagandası 3 şüpheli gözaltına alındı. Aralarında HDP'li eski yöneticilerin bulunduğu 2 firari şüphelinin ise yakalama çalışması sürüyor.


Balıkesir Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen terör operasyonları kapsamında İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince, sosyal medya üzerinden PKK/KCK terör örgütü propagandası yapan 3 şüpheli yakalandı. Balıkesir'de 1, Edremit ilçesinde 3 ve Gömeç ilçesinde 1 kişi olmak üzere toplamda aranan 5 şahıstan Nurettin A., Reşat G. ve Şevket B. yapılan eş zamanlı operasyonla gözaltına alınırken, HDP'li eski yönetici olduğu öğrenilen Hindistan doğumlu ve Van nüfusuna kayıtlı olan Abdulbari K. ile yine HDP Edremit eski ilçe başkanı Hürriyet K.'nın ise aranmasına devam edildiği bildirildi.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.