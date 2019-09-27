Ters dönen araçta sıkışan sürücü güçlükle çıkarıldı

Balıkesir'in Burhaniye ilçesinde, takla atarak ters dönen araçtan çıkartılan sürücü sıkıştığı yerden itfaiye ekiplerince güçlükle çıkartıldı.

Kaza, Ören Mahallesi Şehit Hakan Uysal Caddesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre Ali Ş. (73) idaresindeki 10 N 4277 plakalı otomobil, bilinmeyen nedenle direksiyon hakimiyetini kaybederek ters döndükten sonra ağaca çarparak durdu. Otomobilde sıkışan 73 yaşındaki sürücü, itfaiye ekipleri tarafından çıkartılarak sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinden sonra hastaneye kaldırıldı. Burhaniye Devlet Hastanesine sevk edilen sürücünün hayati tehlikesinin bulanmadığı öğrenildi.