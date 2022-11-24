İhlas Haber Ajansı

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Ters şeritten girince akan trafikte geri geri geldi

Balıkesir’de bir otomobil sürücüsü, şehir merkezi Balıkesir-Bursa Karayolu’nda ters yöne girince ilginç dakikalar yaşandı.

Balıkesir'de bir otomobil sürücüsü, şehir merkezi Balıkesir-Bursa Karayolu'nda ters yöne girince ilginç dakikalar yaşandı. Geri geri metrelerce gelmek isteyen sürücü, diğer araçlara da zor anlar yaşattı.


Balıkesir'de bir otomobilin ters şeride girerek onlarca araca kaza riski yaşattığı o anlar, bir vatandaşın cep telefonu kamerasına yansıdı. Olay, Karesi ilçesi Bandırma Caddesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Gençlik ve Spor Merkezi Kavşağı'na ters yönden giren araç sürücüsü, ters istikametten geri geri giderek hızlı bir şekilde yol aldı. Karşı yönden gelen araçların dikkati sayesinde muhtemel bir kaza önlenmiş oldu.

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