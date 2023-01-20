İhlas Haber Ajansı

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Terzizade Konağı müzik dinletisine ev sahipliği yaptı

Balıkesir’in Havran Halk Eğitimi Merkezi tarafından “Hayat Boyu Öğrenme” projesi dahilinde Terzizade Konağında Türk Sanat Müziği dinletisi düzenlendi.

Balıkesir'in Havran Halk Eğitimi Merkezi tarafından “Hayat Boyu Öğrenme” projesi dahilinde Terzizade Konağında Türk Sanat Müziği dinletisi düzenlendi.


Havran Halk Eğitimi Merkezi tarafından açılan eğitim programlarında eğitim gören kursiyerlerden oluşan ekip birbirinden güzel eserleri seslendirdiler. Programa İlçe Kaymakamı Enver Özderin, Belediye Başkanı Emin Ersoy ve ilçe protokolü katıldı.

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