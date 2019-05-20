TEV Balıkesir'de 7 bin öğrenciye burs verdi

TEV Mütevelli Heyeti Başkanı Rona Yırcalı Balıkesir özelinde 7 bin burs verdiklerini ifade ederek "250 civarında bursiyerimizde şuan da Balıkesir Üniversitemize bağlı teknik okullarda okumaktalar”dedi.

TEV Balıkesir Şubesi tarafından öğrenciler yararına düzenlenen iftar yemeği TEV bağışçı ve gönülleri ile davetlilerin katılımıyla gerçekleştirildi. Hep birlikte yenilen iftar yemeğinin ardından açılış konuşmasını TEV Balıkesir Şubesi Yürütme Kurulu Başkanı Jale Bayraktar yaptı. TEV Mütevelli Heyeti Başkanı Rona Yırcalı yaptığı konuşmada “Bugün bir arada olmamızın tabi ki iftar toplantısı olduğu için üç tane manevi değeri var. Birincisi içinde bulunduğumuz Ramazan ayının ve İslam alemi için çok önemli olan ve İslam dininin beş şartından biri olan vazifeyi yerine getirdiğimiz bir günde beraber olmamız tabiatıyla son derece önemli. Bunun yanı sıra 19 Mayıs'tan bir gün sonra olması, 16 Mayıs Kuva-yi Milliye gününün üzerinden 3 gün geçmesi böyle bir ayda bizim birlik ve beraberliğimizi böyle bir çatı alında birleştirdiği için bir manevi tarafı da olduğunu ifade etmek istiyorum. Üçüncüsü de TEV için toplanmış olduğumuz için en önemli kısımlarından biriside ir vakıf toplantısı olması. Vakıflar Selçuk'tan, Osmanlıdan bu tarafa gelen ve İslam diniyle de iç içe yoğrulmuş bir teşkilattır. Hepinizin bildiği gibi fitre, zekat, bağış yardım gibi konuların daha kurumsal olarak kamu yönünden daha şeffaf olarak ve daha etkin bir şekilde yapılmasına vakıf diyoruz. Bu bizimki başta olmak üzere bütün ülkeler için son derece önemli olduğundan dolayı bu geçenin de ayrı bir lezzeti ve ayrı bir ağırlığı olduğunu ifade etmek istiyorum. Bir çok vakıflarımız var. Hepsi çok önemli hizmetler görüyorlar. Biz eğitim için uğraşıyoruz. Aynı zamanda sağlık, çevre için uğraşan, kadının cemiyetteki yerini yükseltmek için uğraşan, çocukların hastalıklarını gidermek için uğraşan vakıflardan hangisinin daha önemli olduğu herhalde pek münakaşa edilmez. Bunların hepsi çok önemli. Ama biz Türk Eğitim Vakfı olmasından ve eğitimle ilgili iş yapmamızdan dolayı daha bir ayrıcalığımız olduğunu düşünüyoruz. Çünkü biz gençlerin eğitimi, gençlere dönük çalışmalar yaptığımız için Türkiye'nin geleceği için çalıştığımızı ve Türkiye'nin geleceğinin bize getireceği ilerlemeye bir ışık tutmak destek olmak için çalıştığımıza inanıyoruz”dedi.

2 bini yurt dışında olmak üzere toplam 250 bin burs

TEV olarak 50. yılı geride bırakarak 52. yılın içerisinde olduklarını hatırlatan Rona Yırcalı “96. yılında olan cumhuriyetimizin hayatının yarısından fazlasını Türkiye'ye ve Türkiye Cumhuriyetine hizmet vermiş bir vakıfız. Bu 50 seneyi aşkın yıl içinde 2 bini yurt dışında olmak üzere 250 bin burs verdik. 30 civarında eğitim müessesesinin ilk, orta, lise ve hatta bir tanesi bu sene bitirdik İstanbul'da. Eylülde Milli Eğitimin hizmetine sunacağız. Bunların içinde üç tane kız yurdumuz var. Genç kızlarımızın bilhassa büyükşehirlerde ki sıkıntılarını biliyoruz. Bir tanesi de Anadolu Lisesi olmasına rağmen bazı eğitim kollarına değişik yaklaşan bir okulumuz var. Bütün bunları biz Türk gencinin eğitimine daha iyi yaklaşım yapabilmek için yapıyoruz. 50 bin bursu bu bölgeye vermiş vaziyetteyiz. Balıkesir özelinde 7 bin burs verdik ve 250 civarında bursiyerimizde şuan da Balıkesir üniversitemize bağlı teknik okullarda okumaktalar. 14 şubemiz var, Balıkesir şubemizde bunlarda bir tanesi. Bursiyerlerimizle berber çalışmak onların gelip de ATM'den para almasının yanında bilhassa büyükşehirlerde eğitimin dışındaki ihtiyaçlarının sosyal cemiyetlere daha iyi intibak etmek gibi ihtiyaçlarını gidermeye çalışıyoruz. Bizim bağışçılarımız hepsi bizim için son derece önemlidir. Biz yapabildiklerimizin hepsini onlar vasıtasıyla yapıyoruz. Bağış ve yardım denildiğinde yalnız maddi imkandan bahsetmiyorum. Aynı zamanda bize fikir veren, bize zamanını ayıran, bize gönüllü olarak çalışan arkadaşlarımızın hepsinin bizim için son derece kıymetli olduğunu ifade ediyorum. Hepinize katıldığınız için teşekkür ediyorum”şeklinde konuştu.

TEV'den burs alan ve eğitim aldıkları okullarda başarılı olan öğrenciler Esra Diker, Delal Altay, Fırat Şahin, Furkan Öztürk, Mugilan Vardarlı, Muhammed Ergün, Nazlı Başar, Neşe İncegil, Onur Kesim, Öznur Köroğlu, Sercan Aslantaş ve Süleyman Çiftçi 1 burs ödül almaya hak kazanırken sertifikaları TEV Mütevelli Heyeti Başkanı Rona Yırcalı, CHP Balıkesir Milletvekili Fikret Şahin tarafından verildi. İftar yemeğine Balıkesir Üniversitesi Rektörü Prof.Dr.İlter Kuş Balıkesir Ticaret Odası Başkanı Rahmi Kula, Sanayi Odası Başkanı Hasan Eğinlioğlu, Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Mustafa Küçükkapdan, Altıeylül Belediye Başkanı Hasan Avcı, Karesi Belediye Başkanı Dinçer Orkan, CHP İl Başkanı Serkan Sarı, İYİ Parti İl Başkanı Nedim Tuna, çok sayıda bağışçı, TEV gönüllüsü ve davetliler katıldı.