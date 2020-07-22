Tezgahlar balıksız kalmıyor

Balıkesir'in Bandırma ilçesindeki su ürünleri halinde tezgahlar boş kalmıyor.

Balıkesir Büyükşehir Belediyesi iştiraki Balıkesir Tarım Ürünleri A.Ş. (BATAŞ) bünyesinde bulunan Bandırma Su Ürünleri Hali'nde av yasağına rağmen her gün taze balıklar müşterilerini bekliyor. Çiftlik balıkları ve küçük teknelerden gelen balıklar tezgahları süslüyor. Tatilciler en çok sardalyayı tercih ediyor. Bandırma balık halinde uzun yıllar balıkçılık yapan Barış Yıldız, "Hamsi, tekir, sardalya, istavrit, tavuk balığı tezgâhlarımızda yer aldı. Yaz günü sardalyanın tam mevsimidir. Vatandaşlarımızın en çok tercih ettiği balıklardan biridir tam yağlandığı için mangala çok iyi gidiyor. Düne nazaran 40 lira civarında olan sardalye 20 liraya düştü. Ege Denizi'ne giden küçük teknelerimizle kalamar, dil balığı, karides bako balıkları da tezgâhları süslüyor. Balık yasağı olduğu halde tezgahlarımız ihtiyaçları karşılamaktadır. Aynı zamanda da balık çiftliklerinde yetiştirilen çipura, levrek her gün taze gelmektedir” dedi.