TFF 1. Lig: Balıkesirspor: 0 - Adana Demirspor: 1

TFF 1.
Lig'in 16. hafta müsabakasında Balıkesirspor ile Adana Demirspor karşılaştı. Müsabakayı deplasman takımı Adana Demirspor 1-0 kazandı.
Maçtan dakikalar
20. dakikada İsmail Yüksek'in ara pası ile ceza sahasına giren Ezeh'in plasesi kaleci Zubas'ta kaldı.
24. dakikada Mehmet Akyüz ortasında ceza sahası içinde Hasan Kılıç'ın vuruşunda meşin yuvarlak ağlarla buluştu. 0-1
31. dakikada ceza sahası içinden Berat'ın yaptığı ortaya Ezeh'in kafa vuruşunda top auta çıktı.
36. dakikada Yunus Akgün'ün kullandığı serbest vuruşta Tayyip Talha'nın şutu kaleci Vukovic'de kaldı.
66. dakikada Balıkesirspor Cumali Bişi ile serbest vuruş kullandı. Ceza sahasına ortalanan top üst direkten ceza sahası içine geri döndü. Dönen topu Emircan kornere çeldi.
Stat: Atatürk
Hakemler: Emre Kargın, Oğuz Kağan Çalışır, Hasan Hüseyin Tetik
Aydeniz Et Balıkesirspor: Vukovic, Abdulhamit Yıldız, Birol Parlak, Batuhan İşçiler, Berat Aydoğdu (Nwankwo dk. 90 ?), İsmail Yüksek, Antonıo Mrsıc (Celal Emir Dede dk. 88 ?), Cumali Bişi, Kethevoama (Anıl Taşdemir dk. 88 ?), Mahatma Otoo (Serdar Güncü dk. 85 ?), Francıs Ezeh
Yedekler: Yiğithan Kır, Abdülkadir Kayalı, Ayberk Kaygısız, Oğuz Han Aynaoğlu, Uğur Aygören, Doğa İşeri
Teknik Direktör: Cihat Arslan
Adana Demirspor: Zubas, Aurelien Chedjo, Tayyip Talha Sanuç, Joher Khadım Rassoul, Okan Alkan, Gökhan İnler, Hamıdou Traore, Hasan Kılıç, Yunus Akgün (Jakub Koseckı dk. 62), Emircan Altıntaş (Sinan Kurt dk. 72), Mehmet Akyüz(Semih Güler dk. 90 ?)
Yedekler: Vedat Karakuş, Mehmet Uslu, Tarık Çamdal, Sedat Şahintürk, Davide Lanzafame, İzzet Çelik, Mehmet Berkant Yaylan
Teknik Sorumlu: Cüneyt Dumlupınar
Gol: Hasan Kılıç (dk. 24) (Adana Demirspor)
Sarı kartlar: Cumali Bişi, Batuhan İşçiler, Mahatma Otoo, Vukovic (Balıkesirspor), Tayyip Talha Sanuç, Joher Khadım Rassoul (Adana Demirspor)