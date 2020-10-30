TFF. 1. Lig: Balıkesirspor: 0 - Adanaspor: 3

TFF 1.
Lig'in 8. hafta müsabakasında Balıkesirspor, Adanaspor'u ağırladı. Karşılaşma konuk takımın 3-0 üstünlüğü ile tamamlandı.
Maçtan dakikalar
7. dakikada Celil Yüksel'in uzun pasında topla buluşan Ognjen Ozegovic'in kaleci Vukovic ile karşı karşıya kaldığı pozisyondaki vuruşunda top filelerle buluştu. 0-1
10. dakikada gelişen Mrsic'in kullandığı serbest vuruşta, ceza sahası içinde Foxi'nin kafa vuruşunu kaleci Burak kornere çeldi.
19. dakikada İsmaeel Rayan'ın ortasında ceza sahası içinde Ognjen Ozegovic'in kafa vuruşunda top ağlara gitti. 0-2
35. dakikada Mrsic'in kullandığı köşe atışında ceza sahası içinde Oğuz Han'ın şutu kaleci Burak'ta kaldı.
44' dakikada Mrsic serbest vuruştan direkt kaleye vurdu, kaleci Burak'tan dönen topla buluşan Foxi'nin vuruşunda ise defans tehlikeyi uzaklaştırdı.
56. dakikada İsmaell Rayan'ın ortasında ceza sahası içinde Belem'in şutunu kaleci Vukovic kornere çeldi.
72. dakikada gelişen Balıkesirspor atağında Cumali Bişi yaklaşık 20 metreden attığı şutunu kaleci Burak kornere attı.
90+4. dakikada gelişen Adanaspor atağında topla buluşan Berkan Fırat meşin yuvarlağı filelerle buluşturdu. 0-3
Stat: Atatürk
Hakemler: Emre Malok, Erkan Akbulut, Mehmet Ali Akkor
Balıkesirspor: Vukovic, Uğur Aygören, Berat Aydoğdu (Oltion Bilallı dk. 78) Abdulhamit Yıldız, Batuhan İşçiler, Cumali Bişi, Antonia Mrsic, İsmail Yüksek, Oğuzhan Aynaoğlu, Foxi Ketheovama (Mahatma Otoo dk. 67), Celal Emir Dede (Doğa İşeri dk. 67)
Yedekler: Atilla Özmen, Birol Parlak, Abdülkadir Kayalı, Serdar Güncü, Kağan Kayalı, Ayberk Kaygısız, Sedat Yiğit
Teknik Direktör: Mesut Dilsöz
Adanaspor: Burak Çapkınoğlu, Furkan Şeker, Isaac, Hakan Çinemre, Canberk Dilaver, Uğurcan Yazğılı (Berkan Fırat dk. 86), Celil Yüksel, Atalay Babacan (Serhat Tunç dk. 66), Adolphe Belem, İsmaeel Rayan (Ömer Çiçek dk. 66), Ognjen Ozegovic (Ergin Keleş dk. 75)
Yedekler: Yaşar Memişoğlu, Cenk Alptekin, Evren Korkmaz, Ronei, Hıfsullah İsmail,
Teknik sorumlu: Semih Özü
Goller: Ognjen Ozegovic (dk.7 ve 19), Berkan Fırat (dk. 90+4) (Adanaspor)
Sarı kartlar: Abdülhamit Yıldız, İsmail Yüksek (Balıkesirspor), Ognjen Ozegovic, Isaac Donkor, Berkan Fırat (Adanaspor)