TFF 1. Lig: Balıkesirspor: 0 - Akhisarspor: 0

TFF 1.
Lig'in 15. hafta müsabakasında Balıkesirspor ile Akhisarspor karşı karşıya geldi. Müsabaka 0-0 berabere bitti.
Maçtan dakikalar
10. dakikada gelişen Balıkesirspor atağında Rahmi Anıl'ın sol kanattan getirdiği topa Okan Alkan gelişine vurdu. Top kale direğinin yanından auta çıktı.
12. dakikada Balıkesir'lu Nermin Hodzıc yaklaşık 20 metreden attığı şutta top kale direğinin dibinden auta çıktı.
31. dakikada gelişen Balıkesirspor atağında Rahmi Anıl sol kanattan ceza sahası içinden attığı sert şut defansa çarparak, kornere çıktı.
41. dakikada gelişen Balıkesirspor atağında Halil Çolak'ın sağ kanattan getirdiği topa Mahmatma Otoo'nun müsait durumda attığı sut kaleci Gökhan'da kaldı.
53. dakikada gelişen Balıkesirspor atağında Rahmi Anıl orta sahadan aldığı pasla ceza sahası üstünden attığı sut kaleci Gökhan'da kaldı.
57. dakikada gelişen Balıkesirspor atağında Okan Alkan'ın pası ile ceza sahasına giren Halil Çolak'ın şutu yan ağlarda kaldı.
62. dakikada gelişen Akhisarspor atağında ceza sahası içinde oluşan karambolde Burhan Eşer'in kaleye attığı şutu Okan Alkan kale çizgisinden uzaklaştırdı.
79. dakikada gelişen Ekol Hastanesi Balıkesirspor atağında Halil Çolak'ın pasına Okan Alkan gelişne sert şutu kale direğinin yanından auta çıktı.
Stat: Atatürk
Hakemler:Yiğit Arslan, Cemal Bingül, Mehmet Kapluhan
Balıkesirspor: Andrja Vukovic, Okan Alkan, Oğuzhan Çapar, Sezer Özmen, Tomislav Glumac, Nermın Hodzıc (Furkan Çil dk. 74), Antonıa Mrsıc, Batuhan İşçiler, Mahatma Otoo, Halil Çolak (Cenk Güvenç dk. 86 ?), Rahmi Anıl (Ketheoma dk. 90 ?)
Yedekler: Atilla Özmen, Berat Aydoğdu, Abdülkadir Kayalı, Doğa İşeri, Anıl Taşdemir, Kağan Kayalı
Teknik Sorumlu: Mehmet Nuri Adıgüzel
Akhisarspor: Gökhan Değirmenci, Avdıja Vrsajevic, Edin Cocalic, Rajko Rotman, Aykut Çeviker (Çektar Orhan dk. 71), Tolga Ünlü (Alperen Babacan dk. 55), Burhan Eşer (Ergin Keleş dk. 86 ?), Uğur Arslan Kuru, Sokol Cikalleshi, T.Elmar Bjarnason, Erhan Çelenk
Yedekler: Milan Lukac, Halil Yeral, Eray Atatseven, Musa Nizam, Onur Ayık, Ali Kaan Güneren
Teknik sorumlu: Mehmet Altıparmak
Kırmızı kart: Tomislav Glumac (dk. 83) (Balıkesirspor)
Sarı Kartlar: Nermin Hodzic, Mahatma Otoo, Ramazan Kurşunlu (T.D.) (Balıkesirspor), Rajko Rotman, Elmar Bjarnason, Cikalleshi (Akhisarspor)