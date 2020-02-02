İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

TFF 1. Lig: Balıkesirspor: 0 - Altay: 0

TFF 1.

Lig'in 20. haftasında EH Balıkesirspor, sahasında Altay ile golsüz berabere kaldı.



Maçtan dakikalar:


4. dakikada gelişen Balıkesirspor atağında Rahmi Anıl'ın ortasında Anıl Taşdemir'in gelişine şutu kaleci Cihan'da kaldı.


17. dakikada Kerim Avcı'nın ortasında ceza sahası içinde Abdülkerim Bardakçı'nın şutu az farkla auta çıktı.


30. dakikada Paxiao'nun kullandığı köşe atışında ceza sahası içinde Kerim Avcı gelişine şutunu kaleci Vukovic kontrol etti.


53. dakikada Özgür Özkaya'nın ceza sahası içine ortasında Paixiao'nun şutu auta çıktı.


61. dakikada Putsila'nın ceza sahası dışından sert şutunda top direğin dibinden dışarı gitti.


79. dakikada ani gelişen Balıkesirspor ceza sahası içinde topla buluşan Aly Malle şutu az farkla auta çıktı.




Stat: Atatürk


Hakemler: Alper Çetin, Oğuz Terzi, Mehmet Ali Akkor


Balıkesirspor: Andraja Vukovic, Serdar Güncü, Sezer Özmen, Batuhan İşçiler (Abdülkadir Kayalı dk. 64), Berat Aydoğdu, Nermin Hodzic, Antonio Mrsic, Foxi Ketheovama (Nemanja Andusic dk. 84 ?), Aly Malle, Rahmi Anıl Başaran (Emirhan Çakır dk. 90+3 ?)


Yedekler: Atilla Özmen, Okan Kaplan, Enes Karabulut, Kağan Kayalı, Celal Emir Dede


Teknik Sorumlu: Mehmet Nuri Adıgüzel


Altay: Cihan Topaloğlı, Turgut Doğan Şahin (Tatos dk. 75), Yılmaz Özören (Yaser Mustafaoğlu dk. 87 ?), Putsila, Paıxao, Kerim Avcı (Leandro dk. 67), İbrahim Adamu, Cenk Özkaçar, Abdülkerim Bardakçı, Erhan Kartal, Özgür Özkaya


Yedekler: Aydın Bağ, Doğa İşeri, Yasin Palaz, Tavarez, Hakan Demirci, Abdülhamit Yıldız, İbrahim Öztürk,


Teknik Sorumlu: Ali Tandoğan


Sarı kartlar: Batuhan İşçiler, Nermin Hodzıc, Rahmi Anıl Başaran (Balıkesirspor), Putsila, Özgür Özakaya(Altay)

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.