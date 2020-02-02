TFF 1. Lig: Balıkesirspor: 0 - Altay: 0

TFF 1.
Lig'in 20. haftasında EH Balıkesirspor, sahasında Altay ile golsüz berabere kaldı.
Maçtan dakikalar:
4. dakikada gelişen Balıkesirspor atağında Rahmi Anıl'ın ortasında Anıl Taşdemir'in gelişine şutu kaleci Cihan'da kaldı.
17. dakikada Kerim Avcı'nın ortasında ceza sahası içinde Abdülkerim Bardakçı'nın şutu az farkla auta çıktı.
30. dakikada Paxiao'nun kullandığı köşe atışında ceza sahası içinde Kerim Avcı gelişine şutunu kaleci Vukovic kontrol etti.
53. dakikada Özgür Özkaya'nın ceza sahası içine ortasında Paixiao'nun şutu auta çıktı.
61. dakikada Putsila'nın ceza sahası dışından sert şutunda top direğin dibinden dışarı gitti.
79. dakikada ani gelişen Balıkesirspor ceza sahası içinde topla buluşan Aly Malle şutu az farkla auta çıktı.
Stat: Atatürk
Hakemler: Alper Çetin, Oğuz Terzi, Mehmet Ali Akkor
Balıkesirspor: Andraja Vukovic, Serdar Güncü, Sezer Özmen, Batuhan İşçiler (Abdülkadir Kayalı dk. 64), Berat Aydoğdu, Nermin Hodzic, Antonio Mrsic, Foxi Ketheovama (Nemanja Andusic dk. 84 ?), Aly Malle, Rahmi Anıl Başaran (Emirhan Çakır dk. 90+3 ?)
Yedekler: Atilla Özmen, Okan Kaplan, Enes Karabulut, Kağan Kayalı, Celal Emir Dede
Teknik Sorumlu: Mehmet Nuri Adıgüzel
Altay: Cihan Topaloğlı, Turgut Doğan Şahin (Tatos dk. 75), Yılmaz Özören (Yaser Mustafaoğlu dk. 87 ?), Putsila, Paıxao, Kerim Avcı (Leandro dk. 67), İbrahim Adamu, Cenk Özkaçar, Abdülkerim Bardakçı, Erhan Kartal, Özgür Özkaya
Yedekler: Aydın Bağ, Doğa İşeri, Yasin Palaz, Tavarez, Hakan Demirci, Abdülhamit Yıldız, İbrahim Öztürk,
Teknik Sorumlu: Ali Tandoğan
Sarı kartlar: Batuhan İşçiler, Nermin Hodzıc, Rahmi Anıl Başaran (Balıkesirspor), Putsila, Özgür Özakaya(Altay)