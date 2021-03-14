TFF 1. Lig: Balıkesirspor: 0 - Altay: 3

TFF 1.
Lig'in 26. hafta müsabakasında Balıkesirspor, Altay'ı konuk etti. Mücadele İzmir ekibinin 3-0 üstünlüğü ile sona erdi.
Maçtan dakikalar:
15. dakikada Erhan Çelenk'in pası ile kaleci Atilla ile karşı karşıya kalan Kappel topu ağlara gönderdi. 0-1
41. dakikada Paixao'nun düşülmesi ile kazanılan serbest atışta topun başına geçen Mehmet Erdem Uğurlu'nun direkt kaleye vuruşunda meşin yuvarlak ağlarla buluştu. 0-2
51. dakikada Mehmet Erdem'in ortasında ceza sahası içinde Kappel'in şutu kaleyi bulmadı.
62. dakikada gKappel'in ceza sahası içine ortalığı topa gelişine vuran Thiam'ın şutu az farkla auta çıktı.
89. dakikada Arb Manaj'ın düşülmesi ile kazanılan serbest atışı kullanan Taşkın Çalış'ın sert şutu kaleci Cihan'da kaldı.
90+4. dakikada Altay atağında topla buluşan Cebrail Karayel'in şutu filelere gitti. 0-3
Stat: Balıkesir Atatürk
Hakemler: Yasin Kol, Ömer Faruk Özkoç, Cemal Alpay
Balıkesirspor: Atilla Özmen, Batuhan İşçiler, Oğuzhan Çapar (Taşkın Çalış dk. 46), Doğa İşeri, Mert Örnek (Roman Bezjak dk. 82 ?), Cumali Bişi, İbrahim Halil Çolak (Nemanja Mihajlovic dk. 46), Sedat Dursun, Muhammed Enes Durmuş (Enes İslam İlkin dk. 67), Antonio Mrsic (Abdulkadir Özgen dk. 67), Arb Manaj
Yedekler: Yiğithan Kır, Abraham Nwankwo, Hasan Özkan, Anıl Taşdemir
Teknik Direktör: Yusuf Şimşek
Altay: Cihan Topaloğlu, Cebrail Karayel, Berkay Sülüngöz, Murat Akça, Mehmet Erdem Uğurlu (Rıdvan Şimşek dk. 73), Jasmin Scuk, Thiam (Zeki Yıldırım dk. 80 ?), Erhan Çelenk (Ziya Alkurt dk. 73), Leandro Kappel (Deniz Kadah dk. 86 ?), Regattın, Paixao (Marcio Da Costa dk. 86 ?)
Yedekler: Eren Karataş, Lokman Gör, İlhan Depe, Eren Erdoğan, Kazımcan Karataş
Teknik Direktör: Osman Özköylü
Goller: Kappel (dk. 15), Mehmet Erdem Uğurlu (dk. 41), Cebrail Karayel (dk. 90+4) (Altay)
Kırmızı kart: Yusuf Şimşek (Teknik Direktör) (Balıkesirspor)
Sarı Kartlar: Oğuzhan Çapar, Sedat Dursun, Doğa İşeri, Cumali Bişi (Balıkesirspor), Berkay Sülüngöz, Jasmin Scuk (Altay)