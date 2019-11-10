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TFF 1. Lig: Balıkesirspor: 0 Altınordu: 0

TFF 1.

Lig'in 11. hafta müsabakasında Balıkesirspor, sahasında karşılaştığı Altınordu ile 0-0 berabere kaldı.



Maçtan dakikalar


3. dakikada sağ taraftan Berkay Samancı'nın kullandığı kornerde ceza sahası içinde topla buluşan Sinan Osmanoğlu'nun kafa vuruşunda meşin yuvarlak kale direğinin üzerinden dışarı çıktı.


15. dakikada gelişen Anıl Koç'un ceza sahası dışından yaptığı vuruşta kaleci Vukovic meşin yuvarlağı kornere çeldi.


26. dakikada gelişen Anıl Koç'un kaleci Vukovic ile karşı karşıya kalarak yaptığı vuruşta Kaleci Vukovic golü önledi.


28. dakikada ani gelişen Balıkesirspor atağında İbrahim Halil ceza sahası dışından yaptığı vuruşta meşin yuvarlak kaleci Erhan'da kaldı.


56. dakikada Anıl Koç'un ceza sahası içinden vuruşunda kaleci Vukoviç meşin yuvarlağı çıkardı. Dönen topa tekrar vuran Anıl Koç'un şutu direğine çarparak dışarı gitti.



Stat: Atatürk


Hakemler: Turgut Doman, Ömer Tevfik Özkoç, Gökhan Barçın


Balıkesirspor: Vukoviç, Batuhan İşçiler, Tomislav Glumac, Oğuzhan Çapar, Doğa İşeri, Antonio Mrsic, Furkan Çil, Foxi Ketheovama (Abdülkadir Kayalı dk. 46), Mahatma Otoo (Francis Ezeh dk. 67), İbrahim Halil (Celal Emir dk. 77 ?), Rahmi Anıl


Yedekler: Atilla Özmen, Kağan Kayalı, Berat Aydoğdu, Sezer Özmen, Serdar Güncü, Cenk Güvenç, Anıl Taşdemir


Teknik Sorumlu: Mustafa Ati Göksu


Altınordu: Erhan Erentürk, Kerim Alıcı, Ufuk Budak, Sinan Osmanoğlu, Yusuf Yalçın, Oğulcan Ülgün, Hüseyin Atakan Üner (Onur Taha dk. 84 ?), Berkay Samancı, Okan Derici (Ersel Aslıyürek dk. 54), Muhammed Mert, Anıl Koç (Kahraman Demirtaş dk. 90+3 ?)


Yedekler: Ali Emre, Kemal Rüzgar, Egehan Gök, Ali Mert Aydın, Burak İnce, Fatih Aktay


Teknik Direktör: Hüseyin Eroğlu


Sarı kartlar:Berkay Samancı, Yusuf Yalçın, Oğulcan Ülgün (Altınordu), Antonıo Mrsıc (Balıkesirspor)

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