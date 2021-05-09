TFF 1. Lig: Balıkesirspor 0 - Altınordu: 5

TFF 1.
Lig'in 34. haftasında Balıkesirspor, sahasında Altınordu'ya 5-0 mağlup oldu.
Maçtan dakikalar
3. dakikada gelişen Altınordu atağında ceza sahası içinde Abraham Nwankwo'nun, Enis Destan'a yaptığı faulde hakem penaltı noktasını gösterdi.
4. penaltı atışını kullanan Enis Destan'ın şutunu Kaleci Yiğithan çeldi. Dönen topta Enis Destan ağları havalandırdı. 0-1
16. dakikada ani gelişen Balıkesirspor atağında Muhammed Enes Durmuş'un ceza sahası içinde çektiği sert şutu kaleci Erhan çeldi. Dönen topa Oltion Bilalli'nin vuruşu üstten auta çıktı.
39. dakikada Furkan Çil'in ara pasında topla buluşan Ahmet İlhan Özek, kaleci Yiğithan'ı çalımlayarak topu filelerle buluşturdu. 0-2
47. dakikada ceza sahası içinde Recep Aydın'ın attığı sert şutu Cumali Bişi'nin eline çarpınca hakem beyaz noktayı gösterdi.
48. penaltı noktasına gelen Ahmet İlhan Özek, topu ağlara gönderdi. 0-3
64. dakikada ani gelişen Altınordu atağında Metehan Berberoğlu, ceza sahası içinde Batuhan İşçiler'i çalımlayarak farkı 4'e çıkaran golü attı. 0-4
82. dakikada Furkan Çil'in ara pası ile ceza sahası içinde meşin yuvarlağı alan Hüsamettin Yener, topu filelere gönderdi. 0-5
Stat: Balıkesir Atatürk
Hakemler: Sarper Barış Saka, Cemal Alpay, Suat Güz
Aydeniz Et Balıkesirspor: Yiğithan Kır, Oltion Bilalli (Hüseyin Karabey dk. 74), Sedat Dursun (Muhammed Ali Doğan dk. 79 ?), Anıl Taşdemir (Berkay Aykurt dk. 74), Abraham Nwankwo (Camal Kızılateş dk. 46), Batuhan İşçiler, Arb Manaj, Enes İslam İlkin, Taşkın Çalış, Muhammed Enes Durmuş (Mert Örnek dk. 46), Cumali Bişi
Yedekler: Atilla Özmen, Sedat Yiğit Kurnaz, Birol Parlak, Erdem Gökçe, Hasan Özkan,
Teknik sorumlu: Yusuf Şimşek
Altınordu: Erhan Erentürk, Metehan Mimaroğlu (Ufuk Budak dk. 79 ?), Oğulcan Ülgün, Ahmet İlhan Özek (Şeref Özcan 79 ?), Kahraman Demirtaş (Furkan Metin dk. 85 ?), Furkan Çil, Emre Nefiz (Yusuf Yalçın Arslan dk. 46), Recep Aydın, Sinan Osmanoğlu, Rahmi Salih Kaya, Enis Destan (Hüsamettin Yener dk. 46)
Yedekler: Emirhan Emir, Yiğithan Güveli
Teknik sorumlu: Hüseyin Eroğlu
Goller: Enis Destan (dk. 4 pen.), Ahmet İlhan Özek (dk. 39), (dk. 48 pen.), Metehan Mimaroğlu (dk. 64), Hüsamettin Yener (dk. 82) (Altınordu)
Sarı kartlar: Abraham Nwankwo, Batuhan İşçiler (Balıkesirspor), Enis Destan, Sinan Osmanoğlu (Altınordu)