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TFF 1. Lig: Balıkesirspor: 0 - Beypiliç Boluspor: 0

TFF 1.

Lig'in 6. haftasında Balıkesirspor ile Beypiliç Boluspor karşı karşıya geldi. Müsabaka 0-0 beraberlikle bitti.



Maçtan dakikalar


3. dakikada gelişen Boluspor atağında Burak Bekaroğlu'nun ceza yayına yakın bir noktadan şutunda top kaleci Vukovic'te kaldı.


9. dakikada Muhammet Bayır'ın kullandığı köşe atışında ceza sahası içinde Aykut Demir'in vuruşu kaleci Vukovic'te kaldı.


71. dakikada Bekir Yılmaz yaklaşık 20 metreden attığı sert şut auta çıktı.


80. dakikada gelişen Balıkesirspor atağında Foxi'nin pası ile ceza sahasına giren Ezeh'in sert şutu kale direğinin dibinden auta çıktı.




Stat: Atatürk


Hakemler: Kadir Sağlam, Sekan Olguncan, Mehmet Cem Satman


Balıkesirspor: Andrija Vukovic, Uğur Aygören, Abdulhamit Yıldız, Batuhan İşçiler, Doğa İşeri, İsmail Yüksek (Celal Emir dk. 68), Antonio Mrsic, Francis Ezeh (Oğuz Han Aynaoğlu dk. 89 ?), Mahatma Otoo, Foxi Ketheovama, Cumali Bişi


Yedekler: Yiğithan Kır, Anıl Taşdemir, Abdülkadir Kayalı, Birol Parlak, Berat Aydoğdu, Serdar Güncü, Bilali, Ayberk Kaygısız


Teknik Sorumlu: Mesut Dilsöz


Beypiliç Boluspor: Orlonda Masquera, Kerim Alıcı, Melih Okutan, Bekir Yılmaz, Rydell Poepon (Muhammet Arslantaş dk.46), Nemanja Mihajlovic (Gökhan Sazdağı dk. 46), Aykut Demir, Muhammed Bayır, Alican Özfesli (Ange Aboa Belibi dk. 89 ?), Ali Keten (Fethi Özer dk. 89 ?), Burak Bekaroğlu


Yedekler: Ömer Alıcı, Marlon Da Silva, Oğuzhan Berber, Muhammed Gümüşkaya, Mertan Caner Öztürk


Teknik sorumlu: Osman Nuri Işılar


Sarı kartlar: Mahatma Otoo (Balıkesirspor), Muhammet Bayır, Bekir Yılmaz (Beypiliç Boluspor)

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