TFF 1. Lig: Balıkesirspor: 0 - Bursaspor: 2

TFF 1.
Lig'in 10. hafta müsabakasında Balıkesirspor ile Bursaspor karşılaştı. Mücadeleyi deplasman takımı Bursaspor 2-0 kazandı.
Maçtan dakikalar
6. dakikada gelişen Bursaspor atağında Onur Atasayar'ın ceza sahası içine yaptığı ortaya Tim Matavz'dan önce Abraham Nwanko topu kornere atarak, tehlikeyi önledi.
14. dakikada Balıkesirspor'un kazandığı serbest atışı Cumali kullandı, ceza sahası içinde Abraham'dan önce Bursaspor defansı topu kornere çeldi.
29. dakikada gelişen Bursaspor atağında Kerem Şen'in uzun pası ile topla buluşan Namık Alaskarov topu kaleci Atilla'nın yanından ağlarla buluşturdu. 0-1
59. dakikada kazanılan serbest vuruşu Cumali Bişi kullandı. Ceza sahası içinde Sedat Dursun'un kafa vuruşunda az farkla auta çıktı.
77. dakikada gelişen Bursaspor atağında Batuhan Kör'ün aşırtma şutu kaleci Atilla'nın bakışları arasında az farkla auta çıktı.
82. dakikada gelişen Bursaspor atağında İsmail Yüksek'in pası ile ceza sahası içinde topla buluşan Batuhan Kör topu ağlarla buluşturdu. 0-2
Stat: Balıkesir Atatürk
Hakemler: Burak Pakkan, Ferdi Karadoruk, Mert Bulut
Balıkesirspor: Atilla Özmen, Batuhan İşçiler, Sedat Dursun, Abraham Nvandı Nwanko, Roman Bezjak, Muhammed Ali Doğan (Anıl Taşdemir dk. 62), Oğuz Han Aynaoğlu, Bosse Adan Cedric Kore (Hüseyin Karabey dk. 82 ?), İbrahim Halil Çolak (Erdem Gökçe dk. 62), Cumali Bişi, Abdulkadir Özgen (Mahatma Otoo dk. 82 ?)
Yedekler: Andrja Vukovıc, Alperen Erdinç, Doğa İşeri, Andaç Güleryüz, Cemal Kızılateş, Foxi Ketheovama
Teknik Direktör: İsmet Kamak
Bursaspor: Erhan Erentürk, Onur Atasayar, Namık Alaskarov (Eren Güler dk. 88 ?), Tim Matavz (Batuhan Kör dk. 63), Kerem Şen (Aykut Akgün dk. 90 ?), Mert Yılmaz, Luka Çapan, Nioklas Zalazar, Burak Altıparmak (Hasan Ayaroğlu dk. 88 ?, İsmail Yüksek (Emirhan Aydoğan dk. 82 ?)
Yedekler: Canberk Yurdakul, Deniz Aydın, Vefa Temel, Taha Altıkardeş, Furkan Emre Ünver
Teknik Direktör: Özcan Bizati
Goller: Namık Alaskarov (dk. 29), Batuhan Kör (dk. 81) (Bursaspor)
Kırmızı kart: Cumali Bişi (dk. 90+3) (Balıkesirspor)
Sarı kartlar: Oğuz Han Aynaoğlu (Balıkesirspor), İsmail Yüksek, Eren Güler (Bursaspor)