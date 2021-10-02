TFF 1. Lig: Balıkesirspor: 0 - Gençlerbirliği: 2

TFF 1.
Lig'in 8. hafta müsabakasında Balıkesirspor ile Gençlerbirliği karşılaştı. Müsabakayı Gençlerbirliği 2-0 kazandı.
Maçtan dakikalar
9. dakikada gelişen Gençlerbirliği atağında Barış Alıcı'nın pası ile topla buluşan Chibuike Eleke topu Atilla'nın uzanamayacağı köşeden ağlara bıraktı. 0-1
20. dakikada gelişen Balıkesirspor atağında Abdulkadir'in ceza sahası içine ortaladığı topa gelişine vuran Oıltıon Billali'nin şutu kale direğinin üstünden auta çıktı.
35. dakikada gelişen Gençlerbirliği atağında Aksel'in arapası ile ceza sahası içinde topla buluşan Lualua topu kale yerine auta attı.
40. dakikada Balıkesirspor atağa çıkarken kaybettiği topla ceza sahasına çalımlarla giren Aksel'in sert şutu üst kale direğine çarparak auta çıktı.
54. dakikada gelişen Gençlerbirliği atağında Barış Alıcı'nın ceza sahası içinde Ömürcan'a verdiği pasla kaleci Atilla ile karşı karşıya kalan Ömürcan'ın şutunu Atilla ayakları ile uzaklaştırdı.
62. dakikada ani gelişen Balıkesirspor atağında Anıl'ın ceza sahası üstünden attığı sert şutu Kaleci Übeyd kornere çeldi.
71. dakikada gelişen Balıkesirspor atağında Anıl'ın ara pası ile ceza sahası içinden Otoo'nun şutu az farkla auta çıktı.
78. dakikada gelişen Gençlerbirliği atağından Lualua'nın yaptığı ortaya Chibuike Eleke kafa ile ağlara buluşturdu. 0-2
Stat: Balıkesir Atatürk
Hakemler: Mustafa Kürşad Filiz, Oğuz Kağan Çalışır, Cem Özbay
Balıkesirspor: Atilla Özmen, Sedat Dursun, Batuhan İşçiler, Doğa İşeri (Roman Bezjak dk. 82 ?), Oltıon Bilallı, Muhammed Ali Doğan (Maahatma Otoo dk. 64), Bosse Adam Cedrıc, Oğuz Han Aynaoğlu (Cemal Kızılateş dk. 64, Hüseyin Karabey (Birol Parlak dk. 46), Abdulkadir Özgen, Foxi Ketheovama (Anıl Taşdemir dk. 46)
Yedekler: Andrıja Vukovic, Erdem Gökçe, Alperen Erdinç, Andaç Güleryüz, , İbrahim Halil Çolak,
Teknik Sorumlu: İsmet Kamak
Gençlerbirliği: Übeyd Adıyaman, Arda Kızıldağ, Mert Kula, Chibuike Eleke, Aksel Aktaş (Gökhan Gül dk. 69), Barış Alıcı (Metehan Mert dk. 90+3 ?), Dmytro Grechyshkın, Lualua Kazenga (Muhammed Bayır dk. 90+3 ?), Ömürcan Akyüz, Kerem Can Akyüz, De Lima (Aaron Tshibola dk. 24)
Yedekler: Ramazan Köse, Musa Şahindere, Sınteyehu Sallalıch, Abdullah Şahindere, Oleksandr Bıelıajev, Sami Gökhan Altıparmak,
Teknik Direktör: Metin Diyadin
Goller: Chibuike Eleke (dk. 9 ve 78) (Gençlerbirliği)
Sarı kartlar: Hüseyin Karabey, Cemal Kızılateş (Balıkesirspor), Chibuike Eleke, Aksel Akbaş, Lualua Kazenga (Gençlerbirliği)