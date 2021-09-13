TFF 1. Lig: Balıkesirspor: 0 - Tuzlaspor: 1

TFF 1.
Lig'in 4. hafta müsabakasında Balıkesirspor ile Tuzlaspor karşılaştı. Müsabakayı deplasman takımı Tuzlaspor 1-0 kazandı.
Maçtan dakikalar
8. dakikada Tuzlaspor'un kazandığı serbest vuruşu Tayfun kullandı. Ceza sahasına ortalanan topu Tuzlasporlu futbolcu Posmac'ın kafa şutu kaleci Atilla Özmen'in ellerinde kaldı.
33. dakikada gelişen Tuzlaspor atağında Samet'in ceza sahası içine yaptığı ortaya Pedersen'in vurduğu kafa şutu az farkla auta çıktı.
37. dakikada Samet'in kale sahasına ortaladığı topa Pedersen'in kafa vuruşunu Kaleci Atilla yumruklayarak, uzaklaştırdı.
45+1. dakikada Tayfun'un kullandığı serbest vuruşta direkt kaleye gönderdiği meşin yuvarlak ağlarla buluştu. 0-1
Stat: Balıkesir Atatürk
Hakemler: Davut Dakul Çelik, Murat Temel, Serhat Sağır
Balıkesirspor: Atilla Özmen (Andrıja Vukovic dk. 54), Birol Parlak, Doğa İşeri, Anıl Taşdemir (Cemal Kızılateş dk. 80 ?), Oğuz Han Aynaoğlu (Erdem Gökçe dk. 64), Batuhan İşçiler, İbrahim Halil Çolak, Muhammed Ali Doğan (Foxi Ketheovama dk. 80 ?), Sedat Dursun, Roman Bezjak (Abdulkadir Özgen dk. 64), Cumali Bişi
Yedekler: Enes Karabulut, Oltıon Bilallı, Hüseyin Karabey, Bosse Cedrıc Kore, Mahatma Otoo
Teknik Direktör: Umut Baysal
Tuzlaspor: Philipp Alexander Angeler, İsmail Konuk (İbrahim Has dk. 73), Lamine Dıack, Ahmet Yazar (Sedat Şahintürk dk. 62), Marcus Pedersen, Jurgen Bardhi (Selçuk Alibaz dk. 73), Samet Asatekin, Tayfun Aydoğan, Safa Kınalı (Rahmi Anıl Başaran dk. 82 ?), Ferhat Öztorun, Veaceslav Posmac
Yedekler: Zvonımır Mıkuliç, Aykut Çeviker, Muhammed Sarıkaya, İbrahim Halil Aksu, Onat Kutay Kurt
Teknik Direktör: Uğur Tütüneker
Gol: Tayfun Aydoğan (dk. 45+1) (Tuzlaspor)
Sarı Kartlar: Safa Tunalı, Ferhat Öztorun, Phlipp Alexander, Sedat Şahintürk (Tuzlaspor), Birol Parlak, Cumali Bişi (Balıkesirspor)