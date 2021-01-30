TFF 1. Lig: Balıkesirspor: 0 - Tuzlaspor: 2

TFF 1.
Lig'in 19. hafta müsabakasında Balıkesirspor, sahasında Tuzlaspor'a 2-0 mağlup oldu.
Maçtan dakikalar
15. dakikada ani gelişen Tuzlaspor atağında Pucko'nun ortasında bomboş durumda Cajic, topa vuramayınca Tuzlaspor mutlak bir golden oldu.
25. dakikada kazanılan serbest vuruşta topun başına geçen Anıl Taşdemir'in şutu direğe çarparak oyun alanına geri döndü.
38. dakikada gelişen Tuzlaspor atağında ceza sahası önünde topla buluşan Matej Pucko'nun sert şutu defansa çarparak Vukovic'in üstünden ağlarla buluştu. 0-1
72. dakikada gelişen Balıkesirspor atağında Doğa'nın pası ile ceza sahasına giren İbrahim Halil'in sert şutunu İsmail kornere çeldi..
83. dakikada Truam ortasında ceza sahası içinde topla buluşan Alan Lima Carius, meşin yuvarlağı filelere gönderdi. 0-2
Stat: Atatürk
Hakemler: Bülent Birincioğlu, Serdar Diyadin, Murat Şener
Balıkesirspor: Andraja Vukovic, Mert Örnek, Birol Parlak, Batuhan İşçiler, Doğa İşeri, Cumali Bişi (Foxi Ketheovama dk.73), Hasan Özkan (Serdar Güncü dk. 58), Anıl Taşdemir (Taşkın Çalış DK. 46), Muhammed Enes Durmuş (Erdal Öztürk dk. 82 ?), Roman Bezjak, Enes İslam İlkin (İbrahim Halil Çolak dk. 58)
Yedekler: Atilla Özmen
Teknik Direktör: Cihat Arslan
Tuzlaspor: Haydar Yılmaz, İsmail Konuk, Gökcan Kaya, Samet Asatekin (Yasin Güreler dk. 88 ?), Rajko Rotman, Aldın Cajıc (Segbefia dk. 79 ?), Matej Pucko (Onur Ayık dk. 79 ?), Ferhat Öztorun, Thuram (Özgür Can Özgür (dk. 88 ?), Ahmet Yazar (Carius dk. 66), Muhammed Gönülaçar
Yedekler: Metin Erol, Anıl Karaer
Teknik Direktör: Ali Tandoğan
Goller: Matej Pucko (dk. 38), Alan Lima Carius (dk. 83) (Tuzlaspor)
Sarı kartlar: Ahmet Yazar, İsmail Konuk, Ferhat Öztorun, Özgür Can Özgür (Tuzlaspor), Doğa İşeri, Muhammed Enes Durmuş (Balıkesirspor)