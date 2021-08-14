TFF 1. Lig: Balıkesirspor: 1 - Boluspor: 0

TFF 1.
Lig'in 1. hafta karşılaşmasında Balıkesirspor, Boluspor'u konuk etti. Mücadele ev sahibi ekibin 1-0 üstünlüğü ile sona erdi.
Maçtan dakikalar:
6. dakikada Dejvi Bregu'nun kullandığı serbest vuruşta ceza sahası içinde Emin Bayram'ın kafa vuruşunda top az farkla auta çıktı.
51. dakikada gelişen Boluspor atağında topla buluşan Fethi Özer'in ceza sahası dışından sert şutunu kaleci Atilla uzanarak kornere çeldi.
54. dakikada Anıl Taşdemir ceza sahası üzerinden sert şutunda kaleci Selmani'nin müdahalesine rağmen top ağlarla buluştu. 1-0
89. dakikada ani gelişen Boluspor atağında Dejvi Bregu'nun sert şutunu kaleci Atilla kornere çeldi.
Stat: Balıkesir Atatürk
Hakemler: Oğuzhan Aksu, Mehmet Şahan Yılmaz, Mert Bulut
Balıkesirspor: Atilla Özmen, Erdem Gökçe, Sedat Dursun, Doğa İşeri, Cemal Kızılateş (Mehmet Zahit Çınar dk. 90 ?), Anıl Taşdemir (Muhammed Ali Doğan dk. 83 ?), Roman Bezjak, Oğuz Han Aynaoğlu (Birol Parlak dk. 77), Batuhan İşçiler, Hüseyin Karabey (Berkay Aykurt dk. 83 ?), Cumali Bişi
Yedekler: Andrija Vukovic, Alperen Erdinç, Andaç Güleryüz, Enes Karabulut, Emirhan Çakır, Oltion Bilallı, Güney Çelik Keleş
Teknik Direktör: Yusuf Şimşek
Boluspor: Gentian Selmani, Abdurrahim Dursun (Mehmet Zahit Çınar dk. 87 ?), Fethi Özer, Tugay Kacar, Eray Ataseven, Dejvi Bregu, Kabongo Kasongo, Emin Bayram, Arda Köksal (Onoriode Marshal Odah dk. 59), Abdurrahman Canlı (Talha Erdoğan dk. 59), Erkam Reşmen (Ali Keten dk.46)
Yedekler: Ömer Alıcı, Burak Asan, Arda Hilmi Şengül, Atamer Bilgin, , Ensar Bilir, Bertu Alican Özyürek
Teknik Direktör: Reha Kemal Erginer
Gol: Anıl Taşdemir (dk. 54) (Balıkesirspor)
Sarı kartlar: Hüseyin Karabey, Sedat Dursun (Balıkesirspor)