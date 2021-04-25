TFF 1. Lig: Balıkesirspor: 1 - Keçiörengücü: 2

TFF 1.
Lig'in 32. hafta müsabakasında Balıkesirspor ile Ankara Keçiörengücü karşılaştı. Müsabakayı deplasman takımı Keçiörengücü 2-1 kazandı.
Maçtan dakikalar
4. dakikada ani gelişen Keçiörengücü atağında Barış Alper ceza sahası içine girerken Sedat Doğan tarafından düşürülünce hakem penaltı noktasını gösterdi. Penaltıyı kullanan Ezeh topu kale direğinin üstünden auta attı.
14. dakikada Muhammed Enes Durmuş'un ceza sahası içine yaptığı ortada gelişine Anıl'ın sert şutunu defans oyucuları uzaklaştırdı.
25. dakikada Muhammed Enes'in ortasında topla buluşan Anıl Taşdemir ceza sahası içinde Fatih Selimhan tarafından düşürülünce hakem penaltı noktasını gösterdi. Taşkın Çalış'ın kullandığı penaltıyı kaleci Metin Kurtardı. Hakem kaleci Metin'in ihlal yaptığını belirterek, penaltı atışını tekrarlattı.
27. dakikada tekrarlanan penaltıyı tekrar Anıl Taşdemir kullandı kaleci Metin yine penaltıyı kurtardı dönen topu Cemal Kızılateş sert şut ile ağlara gönderdi. 1-0
40. dakikada Keçiörengücü atağında Sedat Dursun'un uzaklaştırmak istediği topa Barış Alper Yılmaz gelişine vurdu ve meşin yuvarlak ağlara gitti. 1-1
47. dakikada Keçiörengücü atağında ceza sahası içinde topla buluşan Soner Gönül meşin yuvarlağı ağlarla buluşturdu. 1-2
67. dakikada Sedat Doğan'ın yaklaşık 30 metreden çektiği sert şut kale direğinin üstünden auta çıktı.
Stat: Atatürk
Hakemler: Caner Ak, Oğuz Kağan Çalışır, Ferdi Karadoruk
Balıkesirspor: Yiğithan Kır, Mert Örnek (Foxi Ketheovama dk. 89 ?), Birol Parlak, Sedat Dursun, Berat Aydoğdu (Oğuzhan Çapar dk. 89 ?), Anıl Taşdemir (Oğuzhan Aynaoğlu dk. 60), Cemal Kızılateş (Muhammed Ali Doğan dk. 73), Taşkın Çalış, Cumali Bişi, Anıl Taşdemir, Arb Manaj (Abdulkadir Özgen dk. 73), Muhammed Enes Durmuş
Yedekler: Yasin Yiğit, Hasan Özkan, Abraham Nwankwo, Doğa İşeri
Teknik Sorumlu: Yusuf Şimşek
Keçiörengücü: Metin Uçar, Süleyman Olgun, Mehmet Tayfun Dingil, Fatih Selimhan Solmaz, Uğur Utlu, Burak Aydın (İrfan Akgün dk. 77 ?), Cem Ekinci (Melik Derin dk. 73), Barış Alper Yılmaz (Boubacar Diabang dk. 83 ?), Soner Gönül, Oğün Bayrak, Emaka Eze
Yedekler: Muhammed Birkan Tetik, Haşim Arda Sarman, Edın Hamıdovıc, Muharrem Cinan, Ilır Mustafa
Teknik Sorumlu: Hamdi Yılmaz
Goller: Cemal Kızılateş (dk. 27) (Balıkesirspor), Barış Alper Yılmaz (dk. 40), Soner Gönül (dk. 47) (Keçiörengücü)
Sarı kartlar: Fatih Selimhan (Keçiörengücü), Berat Aydoğdu, Cemal Kızılateş (Balıkesirspor)