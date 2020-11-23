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TFF 1. Lig: Balıkesirspor: 1 - Ümraniyespor: 1

TFF.

1 Lig'in 10. hafta müsabakasında Balıkesirspor, sahasında Ümraniyespor ile 1-1 berabere kaldı.



Maçtan dakikalar:


9. dakikada Mrsic'in ara pasında topla buluşan Ezeh'in ceza sahası içinden vuruşunda meşin yuvarlak savunmaya çarparak kornere çıktı.


20. dakikada Gökhan Süzen'in kullandığı serbest atışta ceza sahası içinde Zirkovic'in kafa vuruşu kaleci Atilla'da kaldı.


24. dakikada ani gelişen Balıkesirspor atağında Ezeh'in pası ile ceza sahası içinde topla buluşan Mrsic topu ağlarla buluşturdu. 1-0


45. dakikada Alaaddin Okumuş'un ortasında Gökhan Süzen'in sert şutunu kaleci Yiğithan Kır kurtardı.


88. dakikada Alaaddin Okumuş'un ortasında ceza sahası içinde Mousa Sow kafa ile topu filelere gönderdi. 1-1



Stat: Atatürk


Hakemler: Cihan Aydın, Samet Çavuş, Cemal Alpay


Aydeniz Et Balıkesirspor: Atilla Özmen (Yiğithan Kır dk. 23), Birol Parlak, Berat Aydoğdu, Batuhan İşçiler, Doğa İşeri, Serdar Güncü, Antonio Mrsic, Cumali Bişi, Anıl Taşdemir (Abdulhamit Yıldız dk. 89 ?), Oğuz Han Aynaoğlu (Mahatma Otoo dk. 72), Francis Ezeh (Celal Emir Dede dk. 89 ?)


Yedekler: Uğur Aygören, Ayberk Kaygısız, Adam Cedric Kore, Kağan Kayalı, Dersim Sahan Kaynak, Abraham Nwankwo


Teknik Sorumlu: Mesut Dilsöz


Bereket Sigorta Ümraniyespor: Ahmet Eyüp Türkaslan, Serkan Göksu, Vasko Fernandes (Mousa Sow dk. 72), Gökhan Süzen, Honere Gomis (Okan Derici dk. 72), Alaaddin Okumuş, Hasan Batuhan Artarslan, Ante Zirkovic (Emmanuel Akabueze dk. 61), Tomislav Glumac, Ercan Coşkun (Yusuf Emre Gültekin dk. 61), Turgut Doğan Şahin


Yedekler: Mehmet Göktuğ Bakırbaş, Alim Öztürk, Mustafa Murat Uslu


Teknik Sorumlu: Recep Uçar


Goller: Mrsic (dk. 24) (Balıkesirspor), Mousa Sow (dk. 89) (Ümraniyespor


Sarı kartlar: Batuhan Artarslan, Tomislav Glumac (Ümraniyespor)

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