TFF 1. Lig: Balıkesirspor: 1 - Yılport Samsunspor: 3

TFF 1.
Lig'in 15. hafta müsabakasında Balıkesirspor, Yılport Samsunspor'u ağırladı. Mücadele konuk takımın 3-1 üstünlüğü ile sona erdi.
Maçtan dakikalar:
5. dakikada gelişen Samsunspor atağında Savicevoc'in ortasında ceza sahası içinde Kevin Boli'nin gelişine vuruşunda top az farkla auta çıktı.
19. dakikada Guido Koçer'in pası ile topla buluşan Nadir Çiftçi'nin ceza sahası içine girer girmez vuruşunda meşin yuvarlak ağlarla buluştu. 0-1
44. dakikada İsmail Yüksek'in pası ile topla buluşan Francis Ezeh'in sert şutu kaleci Nurullah Aslan'da kaldı.
49. dakikada Guido Koçer'in uzun pasında kaleci Vukovic'den seken topu Nadir Çiftçi boş kaleye gönderdi. 0-2
58. dakikada ani gelişen Balıkesirspor atağında Foxi'in uzun pası ile ceza sahası içinde topla buluşan Francis Ezeh kaleci Nuraullah'ın solunda topu filelere yolladı. 1-2
77. dakikada Erhan Kartal'ın pası ile kale önünde topla buluşan Vukan Savicevic topu ağlarla buluşturdu. 1-3
Stat: Atatürk
Hakemler: Suat Arslanboğa, Mustafa Sönmez, Kamil Çetin
Balıkesirspor: Andrija Vukovic, Abdulhamid Yıldız, Abraham Nwankwo (Serdar Güncü dk. 46), Doğa İşeri (Uğur Aygören dk. 68), Berat Aydoğdu, İsmail Yüksek, Oltion Bilalli (Dersim Sahan Kaynak dk. 41, Anıl Taşdemir dk. 68), Cumali Bişi, Foxi Ketheovama, Birol Parlak, Francis Ezeh
Yedekler: Yiğithan Kır, Abdülkadir Kayalı, Celal Emir Dede, Ayberk Kaygısız, Oğuz Han Aynaoğlu, Cedric Kore
Teknik Direktör: Cihat Arslan
Yılport Samsunspor: Nurullah Aslan, Kevin Boli, Gudio Koçer, Vukan Savicevic (Ahmethan Köse dk. 85 ?), Gökhan Alsan (Oğuz Gürbulak dk. 66), Burak Çalık (Oppong Anane-Gyasi dk. 73), Ferhat Çulcuoğlu, Kerem Can Akyuz, Erhan Kartal, Nadir Çiftçi (Rahman Buğra Çağıran dk. 85 ?), Erkam Reşmen
Yedekler: Ahmet Altın, Yalçın Kılınç, İlyas Kubilay Yavuz, Enes İslam İlkin
Teknik Direktör: Ertuğrul Sağlam
Goller: Nadir Çiftçi (dk. 19 ve 49), Vukan Savisevic (dk. 77) (Samsunspor), Francis Ezeh (dk. 58) (Balıkesirspor)
Sarı kartlar: Berat Aydoğdu, İsmail Yüksek (Balıkesirspor), Kerem Can Akyüz, Nadir Çiftçi, Ferhat Çulcuoğlu (Samsunspor)