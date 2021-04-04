TFF 1. Lig: Balıkesirspor: 2 - Bandırmaspor: 1

TFF 1.
Lig'in 28. hafta müsabakasında Balıkesirspor ile Bandırmaspor karşılaştı. Müsabakayı Balıkesirspor 2-1 kazandı.
Maçtan dakikalar
6. dakikada Taşkın Çalış'ın korner atışında Ruben Rayos Serna topu ters bir vuruşla kendi kalesine attı. 1-0
9. dakikada Bandırmaspor atağında Yonattan Del Valle'nin ortaladığı topa Doğan Can topu ağlarla buluştu. 1-1
17. dakikada gelişen Bandırmaspor atağında Hakan Bilgiç'in ceza sahası içine ortaladığı topa Ruben Rayos Serna'nın sert şutu az farkla auta çıktı.
24. dakikada kazanılan serbest atışı Taşkın Çalış kullandı ceza sahasına gelen ortaya İshak Çakmak'ın kafa şutu az farkla kornere çıktı.
35. dakikada Serna'nın kullandığı korner atışına Doğan Can'ın kafa şutunu Kaleci Atilla ceza sahası dışına uzaklaştırdı.
53. dakikada gelişen Balıkesirspor atağında Cumali Bişi yaklaşık 23 metreden attığı sert şutu kaleci Gökhan kornere çeldi.
54. dakikada ani gelişen Bandırmspor atağında Del Valle'nin çıkardığı ortaya Serna gelişine sert şutu az farkla direğin dibinden auta çıktı.
64. dakikada gelişen Balıkesirspor atağında Muhammed Enes çalımlarla ceza sahasına girdi. Gökay'ın faulü sonrası Hakem Kutluhan Bilgiç penaltı noktasını gösterdi. Atışı kullanan Arb Manaj kaleci Gökhan'ı ters köşeye yatırdı. 2-1
73. dakikada ani gelişen Bandırmaspor atağında Torje'nin pası ile buluşan Serna topu auta atarak, Bandırmaspor'u mutlak golden etti.
Stat: Balıkesir Atatürk
Hakemler: Hakemler: Kutluhan Bilgiç, Orkun Aktaş, Ata Yıldırım
Balıkesirspor: Atilla Özmen, Mert Örnek (Mahatma Otoo dk. 76 ?), Sedat Dursun, Batuhan İşçiler, Arb Manaj (Roman Bezjak dk. 70), Cemal Kızılateş (David Deniz Kılınç dk. 70), Enes İslam İlkin, Doğa İşeri (Oğuzhan Çapar dk. 46), Taşkın Çalış, Muhammed Enes Durmuş (Abdulkadir Özgen dk. 84 ?), Cumali Bişi
Yedekler: Yiğithan Kır, Anıl Taşdemir, Oğuz Han Aynaoğlu, Hasan Özkan
Teknik Direktör: Yusuf Şimşek
Royal Hastanesi Bandırmaspor: Gökhan Değirmenci, Abdurrahim Dursun (Mickael Pote dk. 80 ?), Berat Satılmış (Gabriel Torje dk. 65), İshak Çakmak (Erkan Taşkıran dk. 80 ?), Michel Landel, Doğan Can Davas, Ruben Rayos Serna, Hakan Bilgiç, Mehmet Yiğit, Yonattan Del Valle, Gökhan Güney
Yedekler: Kurtuluş Yurt, Fırat Arıkan, Ali Serçek, Orhan Ovacıklı, Rahmi Anıl Başaran, Taha Yalçıner
Teknik Sorumlu: Erkan Sözeri
Goller: Ruben Rayos Serna (dk. 6 k.k.), Arb Manaj (dk. 64 pen.) (Balıkesirspor), Doğan Can (dk. 9) (Bandırmaspor)
Sarı kartlar: Doğa İşeri, Batuhan İşçiler (Balıkesirspor)