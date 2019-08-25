TFF 1. Lig: Balıkesirspor: 2 - Büyükşehir Belediye Erzurumspor: 1

TFF 1.
Lig'in 2. hafta müsabakasında Balıkesirspor sahasında Büyükşehir Belediye Erzurumspor'u 2-1 mağlup etti.
Maçtan dakikalar
4. dakikada sağ kanattan Rashad Muhammed'in ortasında ceza sahası içinde İbrahim Akdağ'ın şutu kaleci Vukovic'de kaldı.
14. dakikada Celal Emir'in ortasında Rahmi Anıl'ın şutunu kaleci Sehic çeldi, dönen topla buluşan Foxi'nin vuruşu üstten auta çıktı.
31. dakikada Murat Uçar'ın ortasına Rashad Muhammed'in sert şutunu kaleci Vukovic kornere çeldi.
38. dakikada gelişen Balıkesirspor atağında Foxi'nin pasında Rahmi Anıl topu ağlara gönderdi. 1-0
68. dakikada Büyükşehir Belediye Erzurumspor atağında ceza sahasına gelen ortaya Taylan Antalyalı'nın kafa vuruşunda meşin yuvarlak auta gitti
77. dakikada Foxi'nin ceza sahası dışından sert vuruşunda top filelerle buluştu. 2-0
88. dakikada Büyükşehir Belediye Erzurumspor atağında ceza sahasına yapılan ortada Hasan Hatipoğlu kafa ile meşin yuvarlağı ağlara yolladı. 2-1
Stat: Balıkesir Atatürk
Hakemler: Burak Şeker, Deniz Turgut, Veli Karakaya
Balıkesirspor: Vukovic, Okan Alkan, Kağan Kayalı, Oğuzhan Çapar, Doğa İşeri, Serdar Güncü, Furkan Çil (Görkem Fidan dk. 78 ?), Foxi (İbrahim Burak dk. 84 ?), Berkay Aykurt (Emirhan Çakır dk. 71), Celal Emir, Rahmi Anıl
Yedekler: Asil Kaan, Alperen Erdinç, Çağatay Vatan, Ahmet Tekin
Büyükşehir Belediye Erzurumspor: İbrahim Sehiç, Mücahit Albayrak, Hasan Hatipoğlu, Hasan Batuhan, Mehmet Murat Uçar (Cenk Ahmet dk. 63), İbrahim Akdağ, Osman Çelik (Yusuf Emre dk. 72) Taylan Antalyalı, Rashad Muhammed (Sunu dk. 46), Emrah Başsan, Pote
Yedekler: Hasan Cambazoğlu, Jasmin Scuk, Oltan Karakullukçu, Gökhan Kardeş, Sefa Akgün, Cem Barlık
Teknik Direktör: Uğur Bayarslan
Goller: Rahmi Anıl (dk. 38), Foxi (dk. 77) (Balıkesirspor), Hasan Hatipoğlu (dk. 88) (Büyükşehir Belediye Erzurumspor)
Kırmızı kart: İbrahim Burak (dk. 90+1) (Balıkesirspor)
Sarı kartlar: Oğuzhan Çapar, Okan Alkan (Balıkesirspor), İbrahim Akdağ, Taylan Antalyalı (Büyükşehir Belediye Erzurumspor)