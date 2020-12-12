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TFF. 1. Lig: Balıkesirspor: 2 - Eskişehirspor: 2

TFF.

1 Lig'in 14. hafta müsabakasında Balıkesirspor, Eskişehirspor'u konuk etti. Mücadelekarşılıklı atılan gollerle 2-2 beraberlikle bitti.



Maçtan dakikalar:


12. dakikada gelişen Balıkesirspor atağında Ezeh'in ceza sahası dışından sert şutunda kaleci Ekrem'den seken topu defans uzaklaştırdı.


21. dakikada gelişen Eskişehirspor atağında sağ kanattan Sanday Alimi'nin sert sutu Abdülhamit'e çarparak ağlarla buluştu. 0-1


31. dakikada Ezeh'in ceza sahası içine ortaladığı topu alan İsmail Yüksek, Sezgin tarafından düşürülünce hakem Bülent Birincioğlu penaltı noktasını gösterdi. Atışı kullanan Mrsic topu filelere gönderdi. 1-1


43. dakikada orta sahada kaptığı topla hızla Eskişehirspor ceza sahasına giren Fransic Ezeh kaleci Ekrem'i çalımlayarak topu boş kaleye yolladı. 2-1


73. dakikada gelişen Sunday Alimi'nin şutu Balıkesirspor defansından döndü. Dönen topu Furgan Polat yaklaşık 20 metreden attığı sert şut ağlarla buluşturdu. 2-2



Stat: Atatürk


Hakemler: Bülent Birincioğlu, Emrah Ünal, Furkan Ürün


Balıkesirspor: Andrija Vukovic, Abdülhamit Yıldız, Abraham Nwankwo, Doğa İşeri, Uğur Aygören (Ayberk Kaygusuz dk. 88 ?), İsmail Yüksek, Mrsic (Foxi Kethevoama dk. 88 ?), Cumali Bişi, Oğuzhan Aynaoğlu (Anıl Taşdemir dk. 33), Mahatma Otoo (Celal Emir Dede dk. 79 ?), Ezeh


Yedekler: Yiğithan Kır, Kağan Kayalı, Dersim Şahan Kaynak


Teknik Sorumlu: Cihat Arslan


Eskişehirspor: Ekrem Kılıçaslan, Sezgin Çoşkun, Furgan Polat (Bedirhan Akçay dk. 90+2 ?), Onur Bayramoğlu, İbrahim Halil Öner (Kaan Gül dk. 46), Sunday Alımi, Tolga Yakut (Buğra Çağlıyan dk. 60), Erdal Akdarı, Bilal Ceylan, Mevlüt Çelik, Hamed Abodun Sholaja (Talha Erdoğan dk. 90+2 ?)


Yedekler: Melih Ağa. Hasan Ulaş Uygur, Alperen Kocabaş, Yiğit Utku Gök, Doğukan Ünal, Melih Nezir


Teknik sorumlu: Fahrettin Sayhan


Goller: Sunday Alimi (dk. 21), Furgan Polat (dk. 73) (Eskişehirspor), Mrsic (dk. 32 pen.), Francis Ezeh (dk. 43) (Balıkesirspor)


Sarı kartlar: Mahatma Otoo, Antonio Mrsıc, Francis Ezeh (Balıkesirspor), Mevlüt Çelik, Sunday Alimi, Kaan Gül, Onur Bayramoğlu, Buğra Çağlayan, Hamed Abodun Sholaja (Eskişehirspor)

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