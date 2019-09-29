TFF 1. Lig: Balıkesirspor: 2 - Giresunspor: 0

TFF 1.
Lig'in 6. hafta müsabakasında Balıkesirspor ile Giresunspor karşılaştı. Müsabakayı Balıkesirspor 2-0 kazandı.
Maçtan dakikalar
5. dakikada gelişen Balıkesirspor atağında, Mahatma Otoo'nun sağ kanattan ortaladığı topu Giresunspor defansından Murat Akça kornere çeldi.
16. dakikada gelişen Giresunspor atağında, sağ taraftan ortalanan topa Ahmet İlhan'ın sert şutu kaleci Vukovic'te kaldı.
17. dakikada gelişen Balıkesirspor atağında ceza sahası üstünde Doğa İşeri'nin ortasına Rahmi Anıl'ın plase şutu Kaleci Fachini'nin sol tarafından ağlarla buluştu. 1-0
30. dakikada gelişen Balıkesirspor atağında sağ kanattan Okan Alkan'ın ortaladığı topu Foxi kafa ile kaleye gönderdi. Kaleci Fachini topu köşede yakaladı.
45+2. dakikada gelişen Balıkesirspor atağında Murat Akça kale sahası içinde Foxi'yi düşürünce Haakem Emre Malok penaltı noktasını gösterdi. Penaltı atışını Foxi gole çevirdi. 2-0
85. dakikada gelişen Balıkesirspor atağında Aly Malle'in kale sahası üzerinden attığı şutu kaleci Fachini kornere çeldi.
Stat: Atatürk
Hakemler: Emre Malok, Erkan Akbulut, Hasan Hüseyin Tetik
Balıkesirspor: Vukovic, Okan Alkan, Tomislav Glumac, Oğuzhan Çapar, Doğa İşeri, Nermin Hodzic (Abdülkadir Kayalı dk. 79), Furkan Çil, Foxi Ketheovama (Serdar Güncü dk. 68), İbrahim Halil Çolak, Mahatma Otoo (Aly Malle dk. 60), Rahmi Anıl Başaran
Yedekler: Atilla Özmen, Kağan Kayalı, Sezer Özmen, Berat Aydoğdu, Celal Emir Dede, Cenk Güvenç,
Teknik Direktör: Mustafa Ati Göksu
Giresunspor: Adrıano Fachını, Murat Akça (Stollone Lımbombe dk. 83 ?), Ahmet Kesim, Muhammed Himmet Ertürk (Uğur Akdemir dk. 46),, Muhammed Bayır, Renan Da Silva (Özgür Can dk. 46), Mehmet Güven, Mıchel Landel, Ahmet İlhan, Raul Andreı Rusescu, Yonathan Del Valle Rodrıguez
Yedekler: Metin Erol, Numan Çürüksu, Mehmet Taş, Alperen Aydın
Teknik Direktör: Hakan Kutlu
Goller: Rahmi Anıl (dk. 17), Foxı Ketheovama (45+2 pen.) (Balıkesirspor)
Sarı kartlar: Muhammed Ertürk, Uğur Akdemir, Fachini, Mehmet, Murat (Giresunspor), İbrahim, Doğa İşeri, Serdar, Abdülkadir, Aly Malle (Balıkesirspor)