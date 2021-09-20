TFF 1. Lig: Balıkesirspor: 2- Keçiörengücü: 1

TFF 1.
Lig'in 6. hafta müsabakasında Balıkesirspor ile Ankara Keçiörengücü karşılaştı. Müsabakayı Balıkesirspor 2-1 kazandı.
Maçtan dakikalar
12. dakikada gelişen Keçiörengücü atağında Vusal İskandarlı'ı ceza sahası içine girerken attığı sert şutu kaleci Vukovic kornere çeldi.
18. dakikada kazanılan serbest atışı Ali Yavuz kullandı ceza sahası içinde Ömer Uzun'un kafa şutu az farkla auta çıktı.
25. dakikada Mehmet Tayfun Dingil uzun pası ile ceza sahasına giren Ali Yavuz Kol'u düşüren Vukovic'in hareketine Hakem Emre Kargun penaltı noktasını gösterdi.
26. dakikada kazanılan penaltı atışını Vusal İskandarlı kullandı top kale direğin yanından auta attı. Aşırı sevinç gösteren Vuovic'e hakem sarı kart gösterdi.
29. dakikada Balıkesirspor'un kazandığı korner atışını Cumali Bişi ortaladı. Ceza sahası içinde topa vuran Ott'nun şutu az farkla auta çıktı.
32. dakikada Cumali Bişi'nin sağ kanattan kazanılan serbest atışı ceza sahası içine ortaladı. Karmbolde Kaleci Boran elinden kaçırınca Batuhan İşçiler yakın mesafeden topu ağlarla buluşturdu. 1-0
53. dakikada Balıkesirspor'un kazandığı korner atışını Cumali Bişi kullandı. Ceza sahası içinde Sedat Dursun'un şutunu Keçiörengücü defansı uzaklaştırdı.
59. dakikada gelişen Keçiören atağında topla ceza sahasına giren Ali Yavuz Kolu'un şutu üst direkten döndü. Dönen topa Vusal İskandarlı'nın şutu kale direğinin yanından auta çıktı.
76. dakikada Ibrahim Olawoyın'in ceza sahasına ortaladığı topu Ali Yavuz Kol ağlara gönderdi. 1-1
85. dakikada gelişen Balıkesirspor atağında Bosse Adam Cedrıc'ın pası ile ceza sahasına giren Oğuzhan Aynaoğlu topu ağlarla buluşturdu. 2-1
Stat: Atatürk
Hakemler: Emre Kargın, Emrah Ünal , Bersan Duran
Balıkesirspor: Andrıja Vukovic, Hüseyin Karabey (Roman Bezjak dk. 65), Doğa İşeri, Sedat Dursun (Ayberk Kaygısız dk. 78 ?) , Bosse Adam Cedrıc, Foxi Ketheovama, Batuhan İşçiler, İbrahim Halil Çolak (Oğuz Han Aynaoğlu dk. 46), Cumali Bişi, Abdulkadir Özgen (Oilton Bilallı dk. 60), Mahatma Otoo (Birol Parlak dk. 46)
Yedekler: Yasin Yiğit, Erdem Gökçe, Andaç Güleryüz, Muhammed Ali Doğan, Anıl Taşdemir,
Teknik sorumlu: Umut Baysal
Keçiörengücü: Boran Güngör, Ercan Yazıcı, Mehmet Tayfun Dingil, Ogün Bayrak (Fatih Selimhan Solmaz dk. 90+2 ?), Muharrem Cinan, Yaw Ackah, Jodınel Nzeza Pululu, Ibrahim Olawoyın, Ali Yavuz Kol, Ömer Uzun (Hamza Gür dk. 67), Vusal Iskandarlı (İssa İbrahim Djıbrıla dk. 81 ?)
Yedekler: Eray İşcan, Berkan Burak Turan, Uğur Utlu, Abdülkadir Korkut, Talha Yünkuş, Haşim Arda Sarman, Bilal Budak
Teknik sorumlu: Hamdi Yılmaz
Goller: Batuhan İşçiler (dk. 32), Oguz Han Aynaoğlu (dk. 85) (Balıkesirspor), Ali Yavuz Kol (dk. 76) (Keçiörengücü)
Sarı kartlar: Bosse Adam Cedrıc, Hüseyin Karabey, Vukovıc, Ayberk Kaygısız (Balıkesırspor), Muharrem Cinan (Keçiörengücü)