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TFF 1. Lig: Balıkesirspor: 2 - Ümraniyespor: 0

TFF 1.

Lig'in 4. hafta müsabakasında Balıkesirspor sahasında Ümraniyespor'u 2-0 yendi.



Maçtan dakikalar:


4. dakikada sol kanattan gelişen Balıkesirspor atağında Doğa İşeri'nin ortasına Ketheovama plase şutu kaleci Burak Öğür'ün yanından fileleri havalandırdı. 1-0


19. dakikada Doğa İşeri'nin yaklaşık 20 metreden sert şuttunda top kaleci Burak Öğür'den döndü.


32. dakikada Balıkesirspor'un kazandığı serbest vuruşu Antonıo Mrsıc kullandı. Ceza sahası içinde Glumac'in kafa vuruşunda top ağlara buluştu. 2-0


39. dakikada gelişen Ümraniyespor atağında Alaaddin Okumuş'un yaklaşık 20 metreden attığı şut kale direğinin üzerinden auta çıktı.


65. dakikada Honere Gomis'in sert şutu kale direğinin dibinden auta çıktı.


78. dakikada gelişen Balıkesirspor atağında Emir Dede ortaladı Aly Valle şutu defanstan döndü.



Stat: Atatürk


Hakemler: Bülent Birincioğlu, Uygar Bebek, Serdar Diyadin


Balıkesirspor: Vukovıc, Oğuzhan Çapar,Doğa İşeri, Furkan Çil, Foxı Ketheovama,Okan Alkan, Mahatma Otoo, Rahmi Anıl (Serdar Güncü dk. 69), Glumac, Antonıo Mrsıc (Aly Malle dk. 78), İbrahim Halil (Celal Emir Dede dk. 59)


Yedekler: Atilla Özmen, Berat Aydoğdu, Abdülkadir Kayalı, Sezer Özmen, Kağan Kayalı, Emirhan Çakır, Berkay Aykurt


Teknik Sorumlu: Mustafa Ati Göksu


Ümraniyespor: Burak Öğür, Timur Temeltaş (Honere Gomis dk. 46), Rıad Nourı, Emircan Altıntaş, Akabueze, Vasco Fernandes, Gökhan Süzen, Serkan Göksu, Alaaddin Okumuş, Ghıslaın Gimbert (Muhammed Gönülaçar dk. 46), Tarık Tekdal (Valentın Lazar dk. 72)


Yedekler: Enes Fıdeyeo, Emre Kurt, Bahadır Taşdelen, Aykut Emre Yakut, Muharrem Öner, Yunus Emre


Teknik Sorumlu: Ahmet Taşyüre


Goller: Ketheovama (dk. 4), Tomislav Glumac (dk. 32) (Balıkesirspor)


Kırmızı kart: Serkan Göksu (dk. 60) (Ümraniyespor)


Sarı kartlar: Fernandes, Tarık Tekdal, Emircan, Nouri (Ümraniyespor), Mrsic, Oğuzhan, Ketheovama, Vukovıc, Serdar, Malle (Balıkesirspor)

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