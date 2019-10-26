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TFF 1. Lig: Balıkesirspor: 3 - Adanaspor: 0

TFF 1.

Lig'in 9. haftasında Balıkesirspor, sahasında karşılaştığı Adanaspor'u 3-0 mağlup etti.



Maçtan dakikalar


3. dakikada Adanaspor atağında Utku Şen'in ceza sahası içinden yaptığı vuruşta Kaleci Vukovic meşin yuvarlağı çeldi.


4. dakikada ani gelişen Balıkesirspor atağında kaleci Goran Karacic ceza sahası dışında İbrahim Halil'i düşürdü. Hakem Ramazan Keleş, Karacic'e direkt kırmızı kartını çıkardı.


11. dakikada gelişen Foxi ceza sahasına yaptığı ortada Okan Alkan'ın gelişene vuruşunda meşin yuvarlak ağlara gitti. 1-0


22. dakikada sağ taraftan Foxi'nin kullandığı köşe vuruşunda ceza sahası içnde topla buluşan Rahmi Anıl'ın sert şutu ağlarla buluştu. 2-0


59. dakikada kazanılan serbest vuruşu Mrsic kullandı. Mrsic'in sert şutu Kaleci İrfan Can'ın sağından ağlara gitti. 3-0



Stat: Atatürk


Hakemler: Ramazan Keleş, Selahattin Altay, Murat Şener


Balıkesirspor: Vukovic, Okan Alkan, Glumac, Oğuzhan, Doğa İşeri, Antonıo Mrsic, Furkan Çil (Abdülkadir dk. 73), Foxi, Aly Malle (Mahatma Otoo dk. 65), İbrahim Halil (Celal Emir dk. 78), Rahmi Anıl


Yedekler: Atilla, Berat Aydoğdu, Batuhan İşçiler, Cenk Güvenç, Anıl Taşdemir


Teknik Sorumlu: Mustafa Ati Göksu


Adanaspor: Goran Karacic, Serdar Bingöl, Özgür Özdemir, Renan, Enes Yasin, Mouso Bagayoko, Kaan, Furkan Öçal (İrfan Can dk. 6), Eren Keleş (Marvin Sinan dk. 41), Ahmet Dereli, Utku Şen (Özkan Taştemur dk. 69)


Yedekler: Okan Adil, Abdülkadir, Uğur Göktaş


Teknik Sorumlu: Mehmet Öztürk


Goller:Okan Alkan (dk. 11), Rahmi Anıl (dk. 22), Mrsic (dk. 59) (Balıkesirspor)


Kırmızı kart: Goran Karacic (dk. 4) (Adanaspor)


Sarı kartlar: Glumac (Balıkesirspor), Serdar Bingöl, Ahmet Dereli (Adanaspor)

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