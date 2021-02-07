TFF 1. Lig: Balıkesirspor: 3 - Akhisarspor: 0

TFF 1.
Lig'in 20. hafta müsabakasında Balıkesirspor ile Akhisarspor karşılaştı. Müsabakayı Balıkesirspor Taşkın Çalış'ın attığı 3 golle 3-0 kazandı.
Maçtan dakikalar
13. dakikada Hasan Özkan'a yapılan faul ile kazanılan serbest vuruşu Taşkın Çalış'ın sert şutunu Kaleci Halil'in ellerinde kaldı.
16. dakikada gelişen Balıkesirspor atağında Mert Örnek'in pasını Enes İslam pasını hemen Mert Örnek'e verdi. Gelen pası Akhisar defansından Göksu taca uzaklaştırdı.
23. dakikada gelişen Akhisarspor atağında Toure'nin pası ile ceza sahasına giren Cihat'ın sert şutunu Kaleci Atilla uzaklaştırdı.
39. dakikada gelişen Balıkesirspor atağında topla buluşan Mıhalovic'e faul yapan Onurcan Güler hakem Kutluhan Bilgiç'ten 2. sarı kartı gördü ve kırmızı kart ile atıldı.
41. dakikada Balıkesirspor'un kazandığı serbest atışı Taşkın Çalış direkt kaleye gönderdi. Top ağlarla buluştu. 1-0
44. dakikada ani gelişen Balıkesirspor atağında Arb Manaj gole giderken Kaleci Halil Yenal topu ceza sahası dışında eliyle müdahalesine hakem direkt kırmızı kartını gösterdi.
45. dakikada kazanılan serbest vuruşta Taşkın Çalış topu filelerle buluşturdu. 2-0
90. dakikada kazanılan serbest vuruşta Taşkın Çalış topu kalecinin solundan ağlarla buluştu. 3-0
Stat: Balıkesir Atatürk
Hakemler: Kutluhan Bilgiç, Burak Cansız, Mert Bulut
Balıkesirspor: Atilla Özmen, Mert Örnek, Batuhan İşçiler, Oğuzhan Çapar, Arb Manaj (Roman Bezjak dk. 82 ?), Enes İslam Örnek (İbrahim Halil Çolak dk. 56), Hasan Özkan (Foxi Ketheovama dk. 82 ?), Nemanja Mihajlovic (Muhammed Enes Durmuş dk. 69 ?), Taşkın Çalışx, Cumali Bişi (Anıl Taşdemir dk. 56)
Yedekler: Yiğithan Kır, Serdar Güncü, Mahatma Otoo, Birol Parlak
Teknik Direktör: Yusuf Şimşek
Akhisarspor: Halil Yenal, Onurcan Güler, Semih Görer, Paul Fadıala Keıta, Delarge Dzon (Bertuğ Bayar dk. 86 ?), Alya Toure (İbrahim Sissoko dk. 75 ?), Yusuf Cihat Çelik (Yavuz Serkan Özbakan dk. 46 ?), Kadir Keleş, Göksu Mutlu, Doğukan Nelik, Mert Özyıldırım (Emircan Seçgin dk. 44)
Yedekler: Orhan Taşdelen, Berat Onur Pınar, Gökmen Aydoğdu, Kemal Cingirt, Akwo Tarh Ayuk Taku, Nsıma Peter
Teknik Direktör: Mesut Dilsöz
Goller: Taşkın Çalış dk. (41, 45 ve 90) (Balıkesirspor)
Kırmızı kartlar: Onurcan Güler (dk. 39), Halil Yeral (dk. 42) (Akhisarspor)
Sarı kartlar: Cumali Bişi (Balıkesirspor), Alya Toure, Semih Görer, Yavuz Serkan Özbakan (Akhisarspor)