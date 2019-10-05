TFF 1. Lig: Balıkesirspor: 3 - Boluspor: 2

TFF 1.
Lig'in 7. hafta müsabakasında Balıkesirspor ile Boluspor karşılaştı. Müsabakayı Balıkesirspor 3-2 kazandı.
Maçtan dakikalar
6. dakikada İbrahim Halil'in sol taraftan ceza sahasına yaptığı ortaya Rahmi Anıl'ın attığı şut kale direğinin dibinden auta çıktı.
13. gelişen Boluspor atağında Poepon Oğuzhan'dan sıyrılarak attığı şutu kaleci Vukovic uzaklaştırdı.
17. dakikada gelişen Boluspor atağında Mustafa Durak'ın ceza sahası içine ortaladığı topu Glumac kornere çeldi.
19. dakikada ani gelişen Boluspor atağında Melih Otutan'ın sert şutunu Vukovic bloke etti.
24. dakikada gelişen Balıkesirspor atağında Foxi'nin ceza sahasına ortaladığı topa İbrahim Halil'in attığı sert şut kaleci Hakan'da kaldı.
26. dakikada Okan Alkan'ın ceza sahasına ortaladığı topu Mrsic'in sağ köşeden ağlara gönderdi. 1-0
34. dakikada Boluspor atağında Bilal Kısa'nın yaklaşık 19 metreden attığı sert şut kale direğinin sıyırarak, auta çıktı.
42. dakikada gelişen Boluspor atağında Hakan Arslan ceza sahası içinden attığı sert şut ile beraberliği getiren golü attı. 1-1
55. dakikada Boluspor'un kazandığı serbest vuruşu Balıkesirspor defansından döndü. Dönen topa vuran Mustafa Durak, topu filelerle buluşturdu. 1-2
65. dakikada Balıkesirspor atağında ceza sahasına ortalanan topa Aly Malle kafa ile ağlara gönderdi. 2-2
70. dakikada kullanılan kornerde kale sahası içinde ortalanan topa vuran Glumac kafa ile ağları sarstı. 3-2
Stat: Atatürk
Hakemler: Direnç Tonusluoğlu, Hüsnü Emre Çelimli, Cemil Tunç
Balıkesirspor: Vukovic, Okan Alkan, Glumac, Oğuzhan, Doğa İşeri, Mrsic (Abdülkadir Kayalı dk. 46), Furkan Çil, Foxi, Otoo, İ.Halil Çolak (Aly Malle dk. 65), Rahmi Anıl (Serdar Güncü dk. 84 ?)
Yedekler: Atilla Özmen, Kağan Kayalı, Sezer Özmen, Batuhan İşçiler, Emir Dede, Cenk Güvenç
Teknik Sorumlu: Mustafa Ati Göksu
Boluspor: Hakan Canbazoğlu, Hakan Arslan, Burak Bekaroğlu, İsmail Konuk, Seth Sincere, Cumali Bişi, Bilal Kısa (M. Sami Can dk. 75), Mustafa Durak (Alimardon Shukurov dk. 87 ?), Mustafa Eskihellaç (Nascimento dk. 68), Melih Okutan, Poepon
Yedekler: Yavuz Aygün, Umut Gündoğan, Yusuf Mert Tunç, Hayrullah Bilazer, Mutlu Güler
Teknik sorumlu: Osman Özköylü
Goller: Mrsic (dk. 26), Aly Malle (dk. 65), Glumac (dk. 70) (Balıkesirspor), Hakan Arslan (dk. 42), Mustafa Durak (dk. 55) (Boluspor)
Sarı kartlar: Glumac, Ali Tandoğan, Foxi (Balıkesirspor), Burak Bekaroğlu (Boluspor)