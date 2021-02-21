TFF 1. Lig: Balıkesirspor: 3 - Bursaspor: 0

Lig'in 22. hafta müsabakasında Balıkesirspor ile Bursaspor karşılaştı. Karşılaşmayı Balıkesirspor 3-0 kazandı.

Maçtan dakikalar

6. dakikada ani gelişen Bursaspor atağında Burak Altıparmak'ın pasında ceza sahası içinde topla buluşan Ozan İsmail Koç'un şutu az farkla auta çıktı.

14. dakikada gelişen Balıkesirspor atağında Mrsıç'in ara pası ile ceza sahası içinde topla buluşan Enes İslam'ın şutunu kaleci Ataberk ayakları ile uzaklaştırdı.

34. dakikada gelişen Balıkesirspor atağında Bursaspor defansının yaptığı hatadan topu kapan Arb Manaj meşin yuvarlağı kaleci Ataberk'in solundan ağlarla buluşturdu. 1-0

44. dakikada Mert Örnek'in pası ile ceza sahasına giren Mrsic'in sert şutunu kaleci Ataberk kornere çeldi.

51. dakikada gelişen Balıkesirspor atağında Taşkın Çalış'ın serbest vuruşunda ceza sahası içinde Arb Manaj'ın kafa şutu az farkla auta çıktı.

61. dakikada gelişen Balıkesirspor atağında Mrsic'in pası ile topu ceza sahasına taşıyan Arb Manaj sert bir sut ile Kaleci Ataberk'in üstünden golü buldu. 2-0

84. dakikada gelişen Balıkesirspor atağında ceza sahası içinde Ramazan Keskin Arb Manaj'a yaptığı faulde hakem Burak Pakkan penaltı noktasını gösterdi.

86. dakikada penaltı için topun başına geçen Anıl Taşdemir ağları sarstı. 3-0

Stat: Atatürk

Hakemler: Burak Pakkan, Baran Eraslan, Hasan Hüseyin Tetik

Balıkesirspor: Atilla Özmen, Mert Örnek, Oğuzhan Çapar, Doğa İşeri, Birol Parlak, Cumali Bişi, Taşkın Çalış (Sedat Dursun dk. 86 ?), Hasan Özkan (Anıl Taşdemir dk. 86 ?), Antonia Mrsic (Enes İslam İlkin dk. 66), Muhammed Enes Durmuş (Roman Bezjak dk. 76), Arb Manajx (Abdulkadir Özgen dk. 86 ?)

Yedekler: Yiğithan Kır, İbrahim Halil Çolak, Foxi Ketheovama, Oğuz Han Aynaoğlu

Teknik Direktör: Yusuf Şimşek

Bursaspor: Mehmet Ataberk Dadakdeniz, İsmail Çokçalış, Cüneyt Köz, Emirhan Aydoğan, Burak Kapacak, Ozan İsmail Koç (Ramazan Keskin dk. 46), Aykut Akgün (Berat Altındiş dk. 70), Furkan Emre Ünver, Burak Altıparmak, Batuhan Kör (Çağatay Yılmaz dk. 59), Tuğbey Akgün (Abdullah Tazgel dk. 70)

Yedekler: Canberk Yurdakul, Taha Altıkardeş, Ömer Turhan Görgüç, Eren Güler, Ertuğrul Kurtuluş, Hamza Baran Arıkan

Teknik sorumlu: Mustafa Er

Goller: Arb Manaj (dk. 34 ve 61), Anıl Taşdemir (dk. 86 pen.) (Balıkesirspor)

Sarı kartlar: Furkan Emre Ünver, Ozan İsmail Koç, Berat Altındiş (Bursaspor), Yusuf Şimşek (T. D.), Oğuzhan Çapar (Balıkesirspor)