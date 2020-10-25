TFF 1. Lig: Bandırmaspor: 0 - Adana Demirspor : 3

TFF 1.
Lig'in 7. haftasında Bandırmaspor, sahasında karşılaştığı Adana Demirspor'a 3-0'lık skorla mağlup oldu.
Maçtan dakikalar
12. dakikada Volkan Şen'in pasında topla buluşan Mehmet Akyüz'ün ceza sahası içi sol çaprzından yaptığı sert vuruşta meşin yuvarlak ağlara gitti. 0-1
48. dakikada sağ köşeden kullanılan kornerde top kale önündeki karambolde arkaya sekti. Ceza sahası arka direk kısmında topla buluşan Mehmet Akyüz'ün vuruşunda meşin yuvarlak ağlara gitti. 0-2
59. dakikada Volkan Şen'in ara pasında ceza sahası içi sağ tarafında topla buluşan Mehmet Akyüz kaleye yaklaşarak yaptığı vuruşta meşin yuvarlağı filelere gönderdi. 0-3
77. dakikada Pote'nin ceza yayı üstünden yaptığı vuruşta meşin yuvarlak auta gitti.
Stat: Bandırma 17 Eylül
Hakemler: Emre Kargın, Utku Tunavelioğlu, Hüseyin Aylak
RH Bandırmaspor: Gökhan Değirmenci, Abdurrahim Dursun, Mickael Franck Pote (Berat Satılmış dk. 84 ?), İshak Çakmak, Michel Landel, Hakan Bilgiç (Selçuk Alibaz dk. 46), Emir Halilovic (Rahmi Anıl Başaran dk. 57), Mehmet Yiğit, Yonathan Del Valle, Orhan Ovacıklı (Mahamadou Ba dk. 84 ?), Gökay Güney (Traore dk. 74)
Yedekler: Kurtuluş Yurt, Feyyaz Belen, Erkan Taşkıran
Teknik Direktör: Erkan Sözeri
Adana Demirspor: Emilijus Zubas, Tayyip Talha Sanuç, Mehmet Uslu, Pa Amat Dibba (Davide Lanzafame dk. 88 ?), Mehmet Akyüz (Yunus Akgün dk. 70), Osman Tarık Çamdal, Volkan Şen (Sedat Şahintürk dk. 70), Hasan Kılıç, Gökhan İnler (İzzet Çelik dk. 88 ?), Erkan Zengin (Sinan Kurt dk. 46), Joher Khadım Rassoul
Yedekler: Emre Selen, Semih Güler, Hamidou Traore, Mehmet Berkan Yaylan, Anıl Karaer
Teknik Sorumlu: Ümit Özat
Goller: Mehmet Akyüz (dk. 12, 49 ve 59) (Adana Demirspor)
Sarı kartlar: Mehmet Yiğit, Rahmi Anıl Başaran (Bandırmaspor), Joher Khadım Rassoul (Adana Demirspor)