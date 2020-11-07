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TFF 1. Lig: Bandırmaspor: 0 - Giresunspor: 1

TFF 1.

Lig'in 9. haftasında RH Bandırmaspor, sahasında Giresunspor'a 1-0 yenilerek haftayı puansız kapatan taraf oldu.



Maçtan dakikalar


15. dakikada Giresun ilk atağında golle buluştu. Uzun atılan bir topla ceza sahasına giren Balde topu Gökhan'ın sağından filelere yolladı. 0-1



Stat: Bandırma 17 Eylül


Hakemler: Murat Erdoğan, Mehmet Şahan Yılmaz, Mert Bulut


RH Bandırmaspor: Gökhan Değirmenci, Abdurrahim Dursun, Fırat Arıkan (Gökay Güney dk. 46), Mickael Franck Pote, İshak Çakmak, Guy Lucien Michel Landel (Selçuk Alibaz dk. 77 ?), Onur Akbay, Ruben Rayos Serna (Erkan Taşkıran dk. 63), Yonathan Alexander Del Valle (Berat Satılmış dk. 77), Orhan Ovacıklı, Rahmi Anıl Başaran (Lacina Traore dk. 56)


Yedekler: Kurtuluş Yurt, Feyyaz Belen, Mahamadou Ba


Teknik Direktör: Erkan Sözeri


Giresunspor: Tolgahan Acar, Mamadou Diarra, Hüsamettin Tut, Mehmet Taş, Eren Tozlu (Erol Can Akdağ dk. 66), Michal Jan Nalepa (Kerem Kalafat dk. 85 ?), İbrahima Balde, Sadi Karaduman, Sergio Antonio Da Luz Junior (Anthony Chigaemezu Uzodimma dk. 80 ?), Hayrullah Bilazer, Caner Hüseyin Bağ


Yedekler: Onurcan Piri, Arda Kılıç, Abdou Razack Traore, Yasin Ozan, Sergen Piçinciol, Muhammed Himmet Ertürk, Fatih Yılmaz


Teknik Sorumlu: Ümit Şengül


Gol: İbrahima Balde (dk. 15) (Giresunspor)


Sarı kartlar: Gökhan Değirmenci, Guy Lucien Michel Landel, Onur Akbay, Orhan Ovacıklı, Gökay Güney, Lacina Traore (RH Bandırmaspor), Mehmet Taş, Michal Jan Nalepa (Giresunspor)

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