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TFF 1. Lig: E.H. Balıkesirspor: 0 - Fatih Karagümrük: 5

TFF 1.

Lig'in 31. hafta müsabakasında E.H.Balıkesirspor, Fatih Karagümrük ile karşılaştı. Müsabakayı deplasman takımı Fatih Karagümrük 5-0 kazandı.



Maçtan dakikalar


27. dakikada gelişen Fatih Karagümrük atağında Brahim Darri ceza sahası içinde topu Zeki Yıldırım'a verdi. Zeki'nin sert şutu Cenk Güvenç'ın sırtına çarparak, kornere çıktı.


35. dakikada Ezeh hızlı çalımlarla ceza sahası içine girerken Ramazan Civelek tarafından ceza sahası üstünde faulle düşürüldü. Serbest atışı Anıl Taşdemir kullandı. Anıl'ın sert şutunda top kale direğinin dibinden auta çıktı.


48. dakikada gelişen Fatih Karagümrük atağında Alessane Hdao'un pasında Erik Sabo topu ağlarla buluşturdu. 0-1


53. dakikada gelişen Fatih Karagümrük atağında Zeki Yıldırım'ın pası ile Artur Sobiech ağları sarstı. 0-2


55. dakikada Erik Sabo'nun ceza sahası içinde gönderdiği topu Brahim Darri ağlarla buluşturdu. 0-3


61. dakikada Brahim Darri'nin ortasında Erik Sabo farkı açan golü kaydetti. 0-4


75. dakikada gelişen Fatih Karagümrük atağında Erik Sabo getirdi Artur Sobıeck gelişine golü attı. 0-5



Stat: Atatürk


Hakemler: Burak Şeker, Sezgin Çınar, Gökmen Baltacı


E.H.Balıkesirspor: Adnrija Vukovic, Batuhan İşçiler, Sezer Özmen (Kağan Kayalı dk. 70), Cenk Güvenç, Berat Aydoğdu, Abdülkadir Kayalı (Mahatma Otoo dk. 57), Antonıa Mrsıç (Emirhan Çakır dk. 89 ?), Anıl Taşdemir, Francıs Ezeh (Celal Emir Dede dk. 70), Aly Malle, Nemanja Andusıc (Serdar Güncü dk. 57)


Yedekler: Yiğithan Kır, Atilla Özmen, Okan Kaplan, Enes Karabulut, Görkem Fidan


Teknik sorumlu: Yusuf Şimşek


Fatih Karagümrük: Aykut Özer, Ramazan Civelek (Koray Altınay dk.46), Fatih Karaçuk, Attamah, Yalçın Ayhan (Efe Tatlı dk. 79), Alparslan Erdem (Bülent Cehavir dk. 71), Alessane Ndao, Erik Sabo, Zeki Yıldırım (Barış Başdaş dk. 79), İbrahim Darri (Muhammed Egemen Pehlivan dk. 71), Artur Sobiech


Yedekler: Murat Hocaoğlu, Efe Tatlı, Engin Bekdemir, Erdal Öztürk, Nkasiobi Emegharma


Teknik sorumlu: Atılay Canel


Goller: Eric Sabo (dk. 48 ve 61), Artur Sobıech (dk. 53 ve 75), Brahim Darri (dk. 55) (Fatih Karagümrük)


Sarı kartlar: Nemanja Andusıç, Şaban Özdeş (Yrd. Antrenör) (Balıkesirspor), Efe Tatlı (Fatih Karagümrük)

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