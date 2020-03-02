İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

TFF 1. Lig: E.H. Balıkesirspor: 2 - Keçiörengücü: 2

TFF.

1. Lig'in 25. hafta müsabakasında E.H. Balıkesirspor ile Keçiörengücü karşılaştı. Müsabaka 2-2 berabere bitti.



Maçtan dakikalar


19. dakikada Balıkesirspor Aly Malle ile sağ kanattan yaptığı atakta kale sahası içinde topla buluşan Foxi açısını kaybederek takımını mutlak bir golden etti.


39. dakikada gelişen Keçiörengücü atağında Hüsamettin'in ceza sahası içine ortaladığı topa Kone'in vurduğu kafa vuruşunda top kaleci Atilla'da kaldı.


54. dakikada Balıkesirspor atağında Anıl Taşdemir'in pası ile ceza sahasına giren Aly Malle topu Kaleci Metin Uçar üstünden aşırtarak, ağlarla buluşturdu. 1-0


66. dakikada Balıkesirspor atağında Aly Malle'in sağ kanattan ceza sahası içine girerek yaptı ortaya Mahatma Otoo müsait durumda auta atarak, Balıkesirspor'u golden etti.


69. dakikada Keçiörengücü korner atışı kullandı. Ceza sahası içinde Samet Akaydın kafa ile kaleci Atilla'yı'ın yanından topu ağlarla buluşturdu. 1-1


75. dakikada Balıkesirspor'un kullandığı kornerde ceza sahası içinde Rahmi Anıl Başaran ceza sahasında kaleye gönderdiği şut kaleci Metin'den döndü. Dönen topu kaleye gönderen Sezer Özmen golü attı. 2-1


79. dakikada gelişen Keçiörengücü atağında Burak Aydın'ın pası ile ceza sahası içinde topla buluşan Boubacar Dıabang topu ağlarla buluşturdu 2-2



Stat: Atatürk


Hakemler: Hakan Ceylan, Hüsnü Emre Çelimli, Sezgin Çınar


Balıkesirspor: Atilla Özmen, Nermin Hodzıc, Sezer Özmen, Batuhan İşçiler, Berat Aydoğdu, Serdar Güncü, Antonıo Mrsıc (Rahmi Anıl Başaran dk. 73), Anıl Taşdemir (Celal Emir Dede dk. 87 ?), Mahatma Otoo, Aly Malle, Foxi Ketheovama (Cenk Güvenç dk. 90+2 ?)


Yedekler: Andrja Vukoviç, Okan Kaplan, Kağan Kayalı, Enes Karabulut, Görkem Fidan, Emirhan Çakır, Abdülkadir Kayalı


Teknik Sorumlu: Yusuf Şimşek


Keçiörengücü: Metin Uçar, Abdülkadir Korkut, Hüsamettin Tut, Cihan Can, Samet Akaydın, İshak Çakmak, Cem Ekinci, Burak Aydın (Süleyman Olgun dk. 82), Famoussa Kone, Madinda (Uğur Utlu dk. 74), Boubacar Dıabang


Yedekler: Muhammed Birkan, İdrıssa Dıarra, Soner Gönül, Mendy, Abdulkadir Kuzey


Teknik Sorumlu: Hamdi Yılmaz


Goller: Aly Malle (dk. 54), Sezer Özmen (dk. 75) (Balıkesirspor), Samet Akaydı (dk. 69), Boubacar Diabang (dk. 79) (Keçiörengücü)


Sarı Kartlar: Faumoussa Kone, İshak Çakmak, Hüsamettin Tut (Keçiörengücü), Nermin Hodzic, Serdar Güncü, Antonıo Mirsic, Batuhan İşçiler (Balıkesirspor)

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.