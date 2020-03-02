TFF 1. Lig: E.H. Balıkesirspor: 2 - Keçiörengücü: 2

1. Lig'in 25. hafta müsabakasında E.H. Balıkesirspor ile Keçiörengücü karşılaştı. Müsabaka 2-2 berabere bitti.

Maçtan dakikalar

19. dakikada Balıkesirspor Aly Malle ile sağ kanattan yaptığı atakta kale sahası içinde topla buluşan Foxi açısını kaybederek takımını mutlak bir golden etti.

39. dakikada gelişen Keçiörengücü atağında Hüsamettin'in ceza sahası içine ortaladığı topa Kone'in vurduğu kafa vuruşunda top kaleci Atilla'da kaldı.

54. dakikada Balıkesirspor atağında Anıl Taşdemir'in pası ile ceza sahasına giren Aly Malle topu Kaleci Metin Uçar üstünden aşırtarak, ağlarla buluşturdu. 1-0

66. dakikada Balıkesirspor atağında Aly Malle'in sağ kanattan ceza sahası içine girerek yaptı ortaya Mahatma Otoo müsait durumda auta atarak, Balıkesirspor'u golden etti.

69. dakikada Keçiörengücü korner atışı kullandı. Ceza sahası içinde Samet Akaydın kafa ile kaleci Atilla'yı'ın yanından topu ağlarla buluşturdu. 1-1

75. dakikada Balıkesirspor'un kullandığı kornerde ceza sahası içinde Rahmi Anıl Başaran ceza sahasında kaleye gönderdiği şut kaleci Metin'den döndü. Dönen topu kaleye gönderen Sezer Özmen golü attı. 2-1

79. dakikada gelişen Keçiörengücü atağında Burak Aydın'ın pası ile ceza sahası içinde topla buluşan Boubacar Dıabang topu ağlarla buluşturdu 2-2

Stat: Atatürk

Hakemler: Hakan Ceylan, Hüsnü Emre Çelimli, Sezgin Çınar

Balıkesirspor: Atilla Özmen, Nermin Hodzıc, Sezer Özmen, Batuhan İşçiler, Berat Aydoğdu, Serdar Güncü, Antonıo Mrsıc (Rahmi Anıl Başaran dk. 73), Anıl Taşdemir (Celal Emir Dede dk. 87 ?), Mahatma Otoo, Aly Malle, Foxi Ketheovama (Cenk Güvenç dk. 90+2 ?)

Yedekler: Andrja Vukoviç, Okan Kaplan, Kağan Kayalı, Enes Karabulut, Görkem Fidan, Emirhan Çakır, Abdülkadir Kayalı

Teknik Sorumlu: Yusuf Şimşek

Keçiörengücü: Metin Uçar, Abdülkadir Korkut, Hüsamettin Tut, Cihan Can, Samet Akaydın, İshak Çakmak, Cem Ekinci, Burak Aydın (Süleyman Olgun dk. 82), Famoussa Kone, Madinda (Uğur Utlu dk. 74), Boubacar Dıabang

Yedekler: Muhammed Birkan, İdrıssa Dıarra, Soner Gönül, Mendy, Abdulkadir Kuzey

Teknik Sorumlu: Hamdi Yılmaz

Goller: Aly Malle (dk. 54), Sezer Özmen (dk. 75) (Balıkesirspor), Samet Akaydı (dk. 69), Boubacar Diabang (dk. 79) (Keçiörengücü)

Sarı Kartlar: Faumoussa Kone, İshak Çakmak, Hüsamettin Tut (Keçiörengücü), Nermin Hodzic, Serdar Güncü, Antonıo Mirsic, Batuhan İşçiler (Balıkesirspor)