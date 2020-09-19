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TFF 1. Lig: RH Bandırmaspor: 1 - Akhisarspor: 0

TFF 1.

Lig'in 2. hafta müsabakasında R.H. Bandırmaspor ile Akhisarspor karşılaştı. Müsabaka 1-0 Bandırmaspor'un galibiyeti ile sona erdi.



Maçtan Dakikalar


19. dakikada Berat'ın pasıyla ceza sahasına giren Del Valle topu yerden filelere yolladı. 1-0



Stat: Bandırma 17 Eylül


Hakemler: Hakan Ceylan, Deniz Turgut, Bersan Duran


Bandırmaspor: Gökhan Değirmenci, Berat Satılmış (Benhur Keser dk. 68), Samet Katanalp (Selçuk Alibaz dk. 68), Mickael Franck Pote, Erkan Taşkıran, Michel Landel, Onur Akbay, Hüseyin Bak, Hakan Bilgiç, Mehmet Yiğit, Yonathan Del Valle (Emir Halilovic dk. 88 ?)


Yedekler: Zülküf Özer, Fırat Arıkan, Doğan Can Davas, Gökay Güney


Teknik Sorumlu: Serdar Bozkurt


Akhisarspor: Milan Lukac, Avdrıja Vrsajevıc (Mert Efe Çölbeyi dk. 87 ?), Rajko Rotman, Musa Nizam, Ali Kaan Güneren, İrfan Hadzıc, Bertuğ Bayar (Çekdar Orhan dk. 56), Kadir Keleş, Göksu Mutlu, Bjarnason (Gökmen Aydoğdu dk. 81 ?), Taha Yalçıner


Yedekler: Halil Yeral, Alperen Babacan, Bora Yılmaz, Onurcan Güler, Hasan Ali Adıgüzel, İlke Nelik, Doğukan Nelik


Teknik Sorumlu: Ercan Kahyaoğlu


Gol: Yonathan Del Valle (dk. 19) (Bandırmaspor)


Kırmızı kart : Musa Nizam (dk. 77) (Akhisarspor)


Sarı kartlar: Erkan Taşkıran, Hüseyin Bak (Bandırmaspor), Rajko Rotman, Kadir Keleş, Taha Yalçıner (Akhisarspor)

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