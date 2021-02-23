TFF 1. Lig: RH Bandırmaspor: 1 - Ankara Keçiörengücü: 1

TFF 1.
Lig'in 23. haftasında RH Bandırmaspor, sahasında karşılaştığı Ankara Keçiörengücü ile 1-1 berabere kaldı.
Maçtan dakikalar
20. dakikada Eze soldan ceza sahasına girip çaprazdan yaptığı vuruşta kaleci Gökhan topa sahip oldu.
26. dakikada hızlı gelişen Keçiörengücü atağında İshak Çakmak, Barış Alper'i düşürünce kırmızı kart gördü.
39. dakikada Bandırmaspor'da Sportif Direktör Serdar Samatyalı itirazları nedeniyle kırmızı kart görerek saha dışına gönderildi.
45. dakikada Soner'in ceza sahası dışından vuruşunda meşin yuvarlak ağlara gitti. 0-1
61. dakikada Erkan'ın kullandığı korner atışında Onur'un aşırttığı topu Rahmi Anıl filelere yolladı. 1-1
68. dakikada Barış Alper ceza sahasına çalımlarla girip verdiği pasta Issah'ın vuruşunda meşin yuvarlak dışarı gitti.
Stat: Bandırma 17 Eylül
Hakemler: Caner Ak, Mehmet Yıldırım, Gökhan Barcın
RH Bandırmaspor: Gökhan Değirmenci, Abdurrahim Dursun, Mickael Franck Pote (Berat Satılmış dk. 86 ?), Erkan Taşkıran (Yonathan Del Valle dk. 62), İshak Çakmak, Doğan Can Davas (Mehmet Yiğit dk. 90+2 ?), Onur Akbay, Selçuk Alibaz (Rahmi Anıl Başaran dk. 46), Orhan Ovacıklı, Gökay Güney, Taha Yalçıner (Emir Halilovic dk. 86 ?)
Yedekler: Zülküf Özer, Feyyaz Belen, Ali Serçek, Ruben Rayos Serna, Aygün Özışıkyıldız
Teknik Direktör: Erkan Sözeri
Ankara Keçiörengücü: Metin Uçar, Mehmet Tayfun Dingil, Burak Aydın (Edin Hamidovic dk. 71), Abdulkadir Korkut, Fatih Selimhan Solmaz, Uğur Utlu (İrfan Akgün dk. 86 ?), Soner Gönül, Barış Alper Yılmaz, Cem Ekinci (Melik Derin dk. 84 ?), Ilır Mustafa (Kamal Issah dk. 64), Emeka Friday Eze (Famoussa Kone dk. 85 ?)
Yedekler: Muhammed Birkan Tetik, Dialiba Diabang, Haşim Arda Sarman, Mert Kula
Teknik Direktör: Hamdi Yılmaz
Goller: Soner Gönül (dk. 45) (Ankara Keçiörengücü), Rahmi Anıl Başaran (dk. 61) (Bandırmaspor)
Kırmızı kart: İshak Çakmak (dk. 26) (Bandırmaspor)
Sarı kart: Erkan Taşkıran (Bandırmaspor)