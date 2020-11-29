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TFF 1. Lig: RH Bandırmaspor: 1 - Balıkesirspor: 0

TFF 1.

Lig'in 11. haftasında RH Bandırmaspor, sahasında Balıkesirspor'u 1-0 mağlup ederek haftayı 3 puanla kapatan taraf oldu.



Maçtan dakikalar


1. dakikada kaleci Zülküf ile karşı karşıya kalan Ezeh'in vuruşunda top auta çıktı.


7. dakikada Halilovic'in ortasında ceza sahası içinde Pote'nin kafa vuruşu kaleyi bulmadı.


35. dakikada Serna'nın serbest vuruşunda ceza sahası içinde Pote'nin kafa vuruşunda top Vukovic'te kaldı.


66. dakikada Serna'nın ortasında ceza sahası içinde Erkan topu filelere gönderdi. 1-0



Stat: Bandırma 17 Eylül


Hakemler: Abdullah Buğra Taşkınsoy, Mehmet Yıldırım, Mehmet Şengül


RH Bandırmaspor: Zülküf Özer, Feyyaz Belen, Berat Satılmış, Mickael Franck Pote, Erkan Taşkıran (Doğan Can Davas dk. 69), İshak Çakmak, Guy Lucien Michel Landel, Onur Akbay, Ruben Rayos Serna (Mert Ali Atakulu dk. 90+4 ?), Emir Halilovic, Lacina Traore (Fırat Arıkan dk. 79 ?)


Yedekler: Bora Onay Ergin


Teknik Direktör: Erkan Sözeri


Balıkesirspor: Andrija Vukovic, Berat Aydoğdu, Serdar Güncü (Bosse Adam Cedric Kore dk. 79 ?), Celal Emir Dede, Uğur Aygören, Anıl Taşdemir (Abraham Nwankwo dk. 88 ?), Batuhan İşçiler, Antonio Mrsic, Birol Parlak, Ezeh, Cumali Bişi


Yedekler: Şahin Bayram, Yiğithan Kır, Kağan Kayalı, Oltion Bilalli, Sedat Yiğit Kurnaz


Teknik Sorumlu: Mesut Dilsöz


Gol: Erkan Taşkıran (dk. 66) (Bandırmaspor)


Sarı kartlar: Antonio Mrsic, Uğur Aygören, Serdar Güncü, Celal Emir Dede, Cumali Bişi (Balıkesirspor), Mickael Frank Pote, Onur Akbay, Feyyaz Belen (Bandırmaspor)

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