TFF 1. Lig: RH Bandırmaspor: 1 - BS Ümraniyespor: 0

Lig'in ikinci yarısının ilk maçında RH Bandırmaspor, sahasında konuk ettiği Ümraniyespor'u Landel'in 15. dakikada attığı golle 1-0 mağlup ederek haftayı 3 puanla kapatan taraf oldu.

Maçtan dakikalar

15. dakikada Bandırmaspor atağı soldan Del Valla ile gelişti. Onun ortasında savunmaya çarpan top altı pasta Landel'in önünde kaldı. Bu futbolcu müsait pozisyonda topu filelere gönderdi. 1-0

24. dakikada kazanılan serbest vuruşta direkt olarak ceza sahasına gönderilen ortada arka direkte yükselen Alim, bu noktada topu ıska geçerek mutlak bir pozisyondan yararlanamadı.

59. dakikada Bandırmaspor çok net pozisyondan yararlanamadı. Del Valle'nin ara pasında savunmanın arkasına sarkan Doğun Can, kaleci Burak ile karşı karşıya kaldı. Bu futbolcunun şutunda kaleci Burak gole izin vermedi.

73. dakikada sol kanattan gelen Del Vale ceza sahası içine ortaladı. Bu noktada iyi yükselen Halilovic, vole bir vuruş yaptı ancak kaleci Burak topu kornere gönderdi.

Stat: Bandırma 17 Eylül

Hakemler: Bahattin Şimşek, Hüseyin Aylak, Mehmet Akıncık

RH Bandırmaspor: Gökhan Değirmenci, Abdurrahim Dursun, Mickael Pote (Rahmi Anıl Başaran dk. 60), İshak Çakmak, Michel Landel, Doğan Can Davas (Mehmet Yiğit dk. 88 ?), Onur Akbay, Selçuk Alibaz (Emir Halilovic dk. 60), Del Valle (Erkan Taşkıran dk. 89 ?), Orhan Ovacıklı (Hakan Bilgiç dk. 88 ?), Gökay Güney

Yedekler: Zülküf Özer, Feyyaz Belen, Ali Serçek, Ruben Rayos Serna

Teknik Direktör: Erkan Sözeri

BS Ümraniyespor: Burak Öğür, Avdija Vrsajevic, Alim Öztürk, Serkan Göksu (Kartal Kayra Yılmaz dk. 85 ?), Gökhan Süzen (Okan Derici dk. 68), Honore Gomis (Emmanuel Akabueze dk. 68), Hasan Batuhan Artarslan, Ahmet Canbaz (Denizhan Taşkan dk. 85 ?), Tomislav Glumac, Ercan Coşkun, Mayi (Moussa Sow dk. 46)

Yedekler: Ahmet Eyüp Türkaslan, Yunus Emre Mertoğlu, Mustafa Eser, Yusuf Emre Gültekin, Mustafa Murat Uslu

Teknik Direktör: Recep Uçar

Gol: Michel Landel (dk. 15) (Bandırmaspor)

Sarı kartlar: İshak Çakmak, Doğan Can Davas, Del Valle (Bandırmaspor)